Trump opouští Bílý dům. Podívejte se na 50 nejlepších fotek z jeho prezidentské éry

Donald Trump odchází z Bílého domu. Strávil zde čtyři roky. Byl nejbohatším člověkem v historii, který se stal prezidentem a prvním mužem v úřadu bez předchozí zkušenosti s politickou či armádní funkcí. Podívejte se, jak vypadalo jeho první funkční období.

„Od tohoto dne nadále, Amerika na prvním místě,“ řekl Donald Trump při inauguračním projevu 20. ledna v roce 2017. Dosluhující prezident proslul výrazným působením na poli zahraniční politiky, opuštěním snah jeho demokratického předchůdce Baracka Obamy, ale i nekonvenčním vystupováním a tvrdou rétorikou.

Republikánův mandát provázela nejedna výzva. Bývalá mediální hvězda a byznysmen Trump se musel vypořádat s bezprecedentní pandemií koronaviru i s občanskými protesty Black Lives Matter po smrti George Floyda.

Z úřadu prezident odchází po prohrané bitvě s demokratickým sokem Joe Bidenem, ve volbách, které sám bez důkazů označuje za „podvod“, ve stínu událostí posledních týdnů, kdy jeho obdivovatelé zaútočili na budovu Kapitolu. Trump kvůli tomu čelí jako první prezident v historii USA druhému impeachmentu. Prohlédněte si fotografie ze čtyř let jeho působení.

Donald Trump složil slavnostní slib a stal se 45. prezidentem USA. Na sobě má svou pověstnou širokou červenou kravatu. Doprovází ho manželka Melanie Trumpová a viceprezident Mike Pence se svou ženou.

Prezident v prvním měsíci ve funkci podepsal příkaz k odchodu USA z Transpacifického partnerství. Mimo to prosadil tzv. Muslim ban zakazující vstup na území USA občanům ze sedmi zemí, omezil Zákon o ochraně pacientů a dostupné péči též známý jako Obamacare a odstoupil od Íránské jaderné smlouvy. Následně Spojené státy opustily i Pařížskou klimatickou dohodu.

Trumpovo prezidenství začalo vyšetřováním ruského vlivu na průběh voleb. Obvinění se u soudu neprokázala. Prezident kvůli zaujatosti vyhodil tehdejšího šéfa FBI Jamese Comeye, se kterým se na fotografii loučí.

První zahraniční návštěvou v Bílém domě byla bývalá britská premiérka Theresa Mayová.

Donald Trump na setkání v Oválné pracovně s německou kancléřkou Angelou Merkelovou.

Donald Trump na první zahraniční cestě v Saúdské Arábii. S králem Salmánem bin Abd al-Azízem podepsal dohodu o prodeji zbraní.



Prezident Donald Trump nastupuje s první dámou do prezidentského letadla. Míří na cestu po Evropě.



Prezident USA na návštěvě Polska pronesl projev před památníkem Varšavského povstání, uctil památku obětí nacismu a komunismu. Dále se setkal s prezidentem Andrzejem Dudou.



Americký prezident Donald Trump salutuje po příletu na základnu MacDill Force na Floridě.



Prezidentův syn Donald Trump Jr. s otcem na republikánském sjezdu v Clevelandu.



Donald Trump se v doprovodu své ženy Melanie setkal s papežem Františkem.



Prezident u plotu na hranicích s Mexikem. Jeho projekt postavení zdi mezi zeměmi se mu dokončit nepodařilo.

Donald Trump se s manželkou Melanií a nejmladším synem Barronem přišli podívat na zatmění slunce. Prezident nedbá varování odborníku a dívá se bez ochrany očí.



Americký prezident dostává informace o obtížích způsobených hurikánem Irma a míří do pvodněmi zasaženého Hustonu.

Donald Trump na návštěvě Izraele. Prezident uznal Jeruzalém jako hlavní město Židovského státu. Později Spojené státy uznaly jako první na světě izraelskou suverenitu nad Golanskými výšinami.

Donald Trump promlouvá při příležitosti Dne obětí války.



Donald Trump při své oblíbené aktivitě s japonským protějškem, bývalým japonským premiérem Šinzó Abem.



Šéf Bílého domu ve Francii na setkání s Emanuelem Macronem. Proslulou se v médiích stala Trumpova pochvala postavy manželky francouzského prezidenta.



Donald Trump servíruje v Bílém domě své oblíbené jídlo z McDonald’s při sledování finále ligy amerického fotbalu.

Trump na návštěvě Pekingu s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Americký prezident v rámci své protekcionistické politiky rozpoutal mezi Spojenými státy a Čínou tzv. celní válku.



Donald Trump přichází do Bílého domu s dcerou Ivankou.



Americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin na pozdním pracovním obědě na helsinském summitu. Mezi lídry panovala osobní sympatie.

Donald Trump s manželkou na pohřbu bývalého prezidenta Gerge H. W. Bushe.

Prezident USA na setkání s vůdcem KLDR Kim Čong-unem v rámci Singapurského summitu. Vztahy mezi politiky začaly urážkami na Twitteru a skončily přátelsky. Konkrétní dohodu se jim však uzavřít nepodařilo.



Prezident Donald Trump během návštěvy hokejistů Washingtonu v Bílém domě.



Vánoce v Bílém domě. Prezident a jeho manželka vyřizují sváteční telefonáty.

Donald Trump s manželkou na návštěvě Buckinghamského paláce.

Předseda české vlády Andrej Babiš v Oválné pracovně s Donaldem Trumpem.

Prezident USA slaví Halloween.



Americký prezident Donald Trump přijal k 50. výročí přistání na Měsíci astronauty z mise Apollo 11 Buzze Aldrina a Michaela Collinse.

Trump hovoří na 74. zasedání Valného shromáždění OSN.



Lídři největších světových ekonomik připraveni jednat. Sněmu G7 se zúčastnili kromě Donalda Trumpa francouzský prezident Emmanuel Macron, německá kancléřka Angela Merkelová, kanadský premiér Justin Trudeau, britský premiér Boris Johnson, šéf Evropské rady Donald Tusk, odstupující italský premiér Giuseppe Conte a bývalý japonský premiér Shinzo Abe.



Palestinec pokládá na televizní obrazovku botu jako výraz neúcty k proslovu prezidenta Donalda Trumpa při setkání s jeho izraelským protějškem Benjaminem Netanjahu.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.



Americký prezident Donald Trump odstartoval kampaň pro své znovuzvolení.

Donald Trump a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová během 50. zasedání Světového ekonomického fóra.



Donald Trump při vystoupení ve floridském rezortu Mar-A-Lago po útoku v Bagdádu, při kterém byl zabit Kásem Solejmání, velitel íránských elitních jednotek Kuds.



Prezident promlouvá ke svým příznivcům v Pensylvánii.

Šéfka sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová oznámila podání ústavní žaloby na prezidenta Donalda Trumpa kvůli prezidentově telefonické žádosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenskyje o prošetření působení Joea Bidena a jeho syna Huntera Bidena na Ukrajině. Impeachment Sněmovna schálila, Senátem návrh neprošel.

Trump diskutuje se zástupci leteckých společností o dopadech pandemie covidu-19 na cestovní průmysl. Následně oznamuje zákaz letů do Spojených států amerických z Číny, později i z Evropy.



Prezident Trump odchází z tiskové konference po boku hlavního epidemiologa Anthony Fauciho. Na konferenci oznámili stav národní pohotovsti. Trump uvedl, že virus je pod kontrolou. Slavným se stalo jeho prohlášení, že virus „zmizí“ a že by se na léčbu mohly použít injekce s dezinfekcí.

Trump podepisuje záchranný balíček na podporu ekonomiky Spojených států v době koronavirové krize.



Vyplutí plovoucí nemocnice do New Yorku, který byl pandemií tvrdě zasažen.



Po smrti George Floyda zachvátily USA protesty. Jeden z nich probíhal před Bílým domem. Trump ho nechal Národní gardou rozehnat, aby mohl nafotit slavné fotky, na kterých drží v ruce Bibli. Údajně tak chtěl demonstrovat svůj postoj k občanským nepokojům v duchu hesla „zákon a pořádek“.

Trump ve městě Kenosha ve státě Wisconsinu chválil práci Národní gardy po násilných střetech občanských aktivistů.



Záběr z první předvolební debaty mezi Donaldem Trumpem a demokratickým vyzyvatelem Joem Bidenem.



Týden před volbami nominoval republikánský prezident konzervativní Amy Coney Barrettovou na pozici Nejvyšší soudkyně. Ta se stala třetím jim nominovaným členem této instituce.

Prezident Donald Trump onemcněl koronavirem, na snímku nastupuje do vrtulníku Marine One, který ho převezl do vojenské nemocnice Waltera Reeda.



Donald Trump nakažený covidem-19 úřaduje z nemocnice.



Americký prezident Donald Trump se poprvé od návratu z nemocnice do Bílého domu ukázal na veřejnosti, ke stovkám lidí promluvil z balkonu, jak je jeho zvykem, bez roušky.



Donald Trump při volební kampani symbolicky zahazuje roušku. Jeho setkání proslula nedodržováním opatření proti šíření nákazy covid-19.

Donald Trump hází mincí na začátku zápasu v americkém fotbale.



Donald Trump při vystoupení po zveřejnění prvních volebních výsledků. „Vyhráli jsme a o dost,“ prohlásil, aniž by byly hlasy dopočítány.

Média oznamují vítězství Joa Bidena v prezidentských volbách, Donald Trump mezitím hraje na Floridě golf.

Poražený Donald Trump poprvé po týdnu od voleb předstoupil před kamery. Porážku uznat odmítl, volby znovu označil „podvod“ a hrozil soudními procesy. Žádný z nich však pro něj úspěchem nedopadl.

Donald Trump před odjezdem do Georgie, kde se odehrává druhé kolo senátních voleb.



Donald Trump při projevu v den, kdy měl Kongres zpečetit vítězství Joe Bidena, vyzval své příznivce, aby pochodovali na Kapitol. Ti do budovy násilím vnikli. Prezident později jejich činy odsoudil. Za podněcování k útokům čelí nicméně druhému impeachmentu a byl vykázán ze sociálncíh sítí.

Donald Trump několik dní před inaugurací Joea Bidena si v Texasu prohlíží nedostavěnou zeď mezi USA a Mexikem.