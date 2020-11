Trump opustí Bílý dům, pokud volitelé zvolí Bidena. Porážku však ještě oficiálně nepřiznal

Washington Americký prezident Donald Trump prohlásil, že opustí Bílý dům, pokud sbor volitelů zvolí novým prezidentem demokrata Joea Bidena. Informovala o tom v pátek agentura Reuters, podle které je to zatím nejbližší výrok k uznání porážky, jaký dosluhující prezident po volbách pronesl.

„Samozřejmě, že ano. A vy to víte,“ odpověděl Trump na otázku, zda v případě zvolení Joea Bidena sborem volitelů vyklidí Bílý dům a umožní pokojné předání moci nové administrativě. Zároveň zdůraznil, že by zvolení Bidena byla „chyba“.



Prezidentské volby se ve Spojených státech konaly 3. listopadu. Hlava státu se v nich vybírá nepřímo. Voliči v jednotlivých státech rozhodují o takzvaných volitelích, kteří následně hlasují pro jednoho z prezidentských kandidátů.

Podle analýz respektovaných amerických médií získal Biden hlasy 306 volitelů, zatímco Trump jen 232. Demokratický kandidát si tak zajistil ve volitelském sboru výrazně více hlasů, než 270 nutných pro zvolení.

Sbor volitelů bude o novém prezidentovi hlasovat 14. prosince. Výsledek jejich hlasování, které je považováno spíše za formalitu, bude oficiálně vyhlášen až 6. ledna. Inaugurace je naplánovaná na 20. ledna. Trump novinářům ve čtvrtek řekl, že mezi dneškem a inaugurací se ale ještě odehraje „spousta věcí“, které by mohly výsledek voleb zvrátit.

Trump se k odchodu z Bílého domu vyjádřil poté, co během tradičního projevu u příležitosti Dne díkůvzdání promluvil k americkým vojákům. Podle agentury AP to bylo poprvé od volebního dne, kdy odpovídal na dotazy novinářů.

Oficiálně Trump porážku ještě nepřiznal

Porážku v prezidentských volbách současný šéf Bílého domu zatím stále oficiálně neuznal. Pokud by to musel udělat, bylo by to podle něj „velmi těžké“. Nadále tvrdí, že volby doprovázely „masivní“ volební podvody, a hodlá proto pokračovat v právní bitvě, kterou se snaží výsledek hlasování zpochybnit. „Je před námi ještě dlouhá cesta,“ řekl.



Agentura AP připomněla, že pro Trumpova tvrzení o volebních podvodech neexistují žádné důkazy.

Trump tento týden pověřil svůj tým, aby zahájil předání moci Bidenovi. Dnes však zároveň prohlásil, že „není správné“, že demokrat už vybírá lidi, kteří by se měli stát ministry v jeho vládě.

Prezident novinářům rovněž oznámil, že v sobotu zamíří do státu Georgia, který již potvrdil Bidenovo těsné vítězství. Bílý dům později upřesnil, že měl Trump na mysli sobotu 5. prosince.

Uspořádat hodlá prezident v Georgii mítink, na který by mělo dorazit několik tisíc jeho příznivců. Cílem akce je podpořit republikánské uchazeče o dvě senátorská křesla, o nichž se nerozhodlo v listopadových volbách. Dvojice ostře sledovaných soubojů v Georgii se uskuteční na začátku ledna a rozhodne se v nich i o budoucí většině ve vlivné horní komoře amerického Kongresu.