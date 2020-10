Trump opustil nemocnici a je zpátky v Bílém domě. Brzy budeme zpět v kampani!!!,“ napsal na twitter

Trump vyšel z budovy nemocnice s rouškou na obličeji a nastoupil do SUV, které ho převezlo k vrtulníku. „Moc vám děkuji,“ odpověděl prezident USA novinářům, aniž by odpověděl na novinářský dotaz, kolik lidí je v Bílém domě nakaženo. Vrtulník následně hlavu státu přepravil k Bílému domu.



Trump po krátkém letu řekl, že se cítí dobře a vystoupal na balkon, kde si sundal roušku, kterou si schoval do kapsy. Na kamery ukázal oba zdvižené palce a zasalutoval odlétajícímu vrtulníku.

Čtyřiasedmdesátiletý Trump má být nyní nepřetržitě v péči lékařů a ošetřovatelek v Bílém domě.

Prezident oznámil minulý pítek, že má covid-19. Postupně se ukázalo, že se během minulého týdne nakazila také více než desítka lidí, s nimiž během minulého týdne přišel do styku. Trumův lékař Sean Conley v pondělí řekl, že prezident je stále přenašečem nákazy.

Přesto je šéf Bílého domu přesvědčen, že se brzy bude moci vrátit do předvolebního boje. „Brzy budeme zpět v kampani!!!,“ napsal na twitteru. Mluvčí Trumpovy prezidentské kampaně Tim Murtaugh v pondělí řekl, že šéf Bílého domu se hodlá zúčastnit příští prezidentské debaty se svým demokratickým soupeřem Joem Bidenem 15. října v Miami.

Will be back on the Campaign Trail soon!!! The Fake News only shows the Fake Polls.