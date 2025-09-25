Sabotáž, zuřil Trump kvůli nefungujícímu eskalátoru v OSN

Americká Tajná služba vyšetřuje, zda se někdo nesnažil překazit vystoupení prezidenta Donalda Trumpa na Valném shromáždění OSN a ohrozit jeho bezpečnost. Uvedl to šéf Bílého domu, který označil zastavení eskalátoru a krátký výpadek čtecího zařízení a zvuku za sabotáž. Činitelé OSN oponují, že eskalátor zastavil kvůli bezpečnostnímu mechanismu a čtecí zařízení patřilo Bílému domu.

Trump ve svém úterním více než hodinovém projevu ve VS OSN kritizoval fungování světové organizace, jejímž jsou USA hlavním finančním přispěvatelem a od Trumpova nástupu do funkce omezují její financování.

Kromě podle něj nevyhovujícího stavu sídla OSN prezident zmínil i výpadek eskalátoru, který podle něho zastavil uprostřed cesty a ohrozil bezpečnost jeho i první dámy Melanie. Stěžoval si rovněž na výpadek čtecího zařízení a zvuku na úvod svého projevu.

„Ne jedna, ne dvě, ale tři velice zlověstné události,“ napsal ve středu na své síti Truth Social.

Uvedl také, že šlo o sabotáž, a vyzval k zadržení jejích strůjců. Vyšetřováním se podle Trumpa zabývá Tajná služba, která má na starost ochranu prezidenta a dalších nejdůležitějších lidí v zemi.

Mluvčí šéfa OSN Stéphane Dujarric uvedl, že eskalátor zastavil z bezpečnostních důvodů. Jeho vypnutí mohl nechtěně způsobit člen Trumpova doprovodu, který stál při jízdě obráceně a natáčel video, uvedl mluvčí.

Další nejmenovaný činitel pak Reuters sdělil, že čtecí zařízení pro prezidenta dodal přímo jeho úřad.

