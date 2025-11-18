Mezinárodní síly mohou zamířit do Gazy, rozhodla OSN. Hamás je proti

Rada bezpečnosti OSN v noci na úterý schválila rezoluci počítající s vysláním mezinárodních sil do Pásma Gazy a s možností budoucí cesty k palestinskému státu. Proti se postavilo teroristické hnutí Hamás, které přítomnost cizího dozoru odmítá, správu Pásma Gazy by měli podle Hamásu převzít Palestinci. Donald Trump si daný krok naopak pochvaluje.
„Toto se zapíše jako jedno z nejdůležitějších schválení v historii spojených národů a povede k dalšímu míru na celém světě,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social. Poděkoval zároveň všem členům RB OSN, kteří pro rezoluci hlasovali, a v první řadě Rusku a Číně, které nevyužily své právo veta a zdržely se hlasování.

Trump připomněl, že schválená rezoluce vychází z jeho plánu příměří, který mimo jiné počítá s ustavením mezinárodního výboru, v jehož čele by stál Trump a který by dohlížel na dění na palestinském území.

Proti návrhu už se podle agentury Reuters postavilo teroristické hnutí Hamás, podle kterého přijatá rezoluce neodpovídá palestinským požadavkům a na Pásmo Gazy uvaluje mezinárodní poručenství. Hamás také uvedl, že odpor vůči Izraeli za použití veškerých prostředků je legitimní a odmítl odzbrojení, které je jednou z klíčových součástí Trumpova plánu.

V Pásmu Gazy od 10. října platí příměří, třebaže Izrael i teroristické hnutí Hamás tvrdí, že druhá strana klid zbraní porušuje. Jde jen o počáteční fázi amerického plánu, který počítá s odzbrojením Hamásu, vytvořením civilní palestinské správy Pásma Gazy a postupnou obnovou úzkého pobřežního pásu, který zpustošila dva roky trvající válka Hamásu a Izraele.

