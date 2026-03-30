Server Axios nedávno napsal, že Trump zvažuje okupaci ostrova Charg, což nyní prezident naznačil. V této souvislosti řekl, že si chce vzít v Íránu ropu. Deník The New York Times pak v noci na pondělí napsal, že do blízkovýchodního regionu už dorazily stovky amerických příslušníků speciálních sil.
USA společně s Izraelem zaútočily na konci února na Írán s deklarovaným cílem zabránit Teheránu získat jaderné zbraně. Konflikt vedl k výraznému zdražení ropy, neboť íránské protiúdery prakticky zablokovaly Hormuzský průliv, který leží na klíčové trase pro export ropy z Perského zálivu.
Podle Trumpa ale Írán umožnil ropným tankerům pod pákistánskou vlajkou úžinou proplout. „Umožnil nám proplout s 20 velkými loděmi s ropou přes Hormuzský průliv, a to počínaje zítřejším ránem (dnes SELČ),“ citovala Trumpa agentura Reuters.
Trump uvedl, že povolení tankerům vydal předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února útok na Írán. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, raketami a střelami útočit na Izrael a arabské státy v regionu, které hostí americké vojenské základny.
Ostrov Charg
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
Mírové rozhovory se nyní snaží zprostředkovat Pákistán, podle kterého v nadcházejících dnech začnou. Trump nyní listu Financial Times řekl, že nepřímá jednání mezi USA a Íránem přes pákistánské vyslance postupují dobře a že dohoda o příměří může být uzavřena rychle.
Podle Reuters Trump hovořil o přímých i nepřímých jednáních s Teheránem, která mohou vést k rychlé dohodě. Zároveň řekl, že je možné, že USA tuto dohodu chtít nebudou. „Dohodu v Íránu ale vidíme, může být brzo,“ dodal nicméně.
|
14. března 2026