USA by se mohly zmocnit íránského ostrova Charg, varoval Trump

  6:20aktualizováno  6:20
Spojené státy by se mohly zmocnit íránského ostrova Charg, prohlásil v rozhovoru s listem Financial Times americký prezident Donald Trump. Ostrov, který leží asi 25 kilometrů od íránské pevniny, slouží jako exportní terminál pro 90 procent vývozu ropy z islámské republiky.
Donald Trump (27. března 2026)

Donald Trump (27. března 2026)

Íránský ostrov Charg v Hormuzském průlivu se stal terčem útoku Američanů.
Prezident Donald Trump během slavnostního uvedení do úřadu ministra pro vnitřní...
Složený snímek zachycuje satelitní záběry ostrova Charg v Íránu před americkými...
Donald Trump (16. března 2026)
Server Axios nedávno napsal, že Trump zvažuje okupaci ostrova Charg, což nyní prezident naznačil. V této souvislosti řekl, že si chce vzít v Íránu ropu. Deník The New York Times pak v noci na pondělí napsal, že do blízkovýchodního regionu už dorazily stovky amerických příslušníků speciálních sil.

USA společně s Izraelem zaútočily na konci února na Írán s deklarovaným cílem zabránit Teheránu získat jaderné zbraně. Konflikt vedl k výraznému zdražení ropy, neboť íránské protiúdery prakticky zablokovaly Hormuzský průliv, který leží na klíčové trase pro export ropy z Perského zálivu.

Podle Trumpa ale Írán umožnil ropným tankerům pod pákistánskou vlajkou úžinou proplout. „Umožnil nám proplout s 20 velkými loděmi s ropou přes Hormuzský průliv, a to počínaje zítřejším ránem (dnes SELČ),“ citovala Trumpa agentura Reuters.

Trump uvedl, že povolení tankerům vydal předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února útok na Írán. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, raketami a střelami útočit na Izrael a arabské státy v regionu, které hostí americké vojenské základny.

Ostrov Charg

Mírové rozhovory se nyní snaží zprostředkovat Pákistán, podle kterého v nadcházejících dnech začnou. Trump nyní listu Financial Times řekl, že nepřímá jednání mezi USA a Íránem přes pákistánské vyslance postupují dobře a že dohoda o příměří může být uzavřena rychle.

Podle Reuters Trump hovořil o přímých i nepřímých jednáních s Teheránem, která mohou vést k rychlé dohodě. Zároveň řekl, že je možné, že USA tuto dohodu chtít nebudou. „Dohodu v Íránu ale vidíme, může být brzo,“ dodal nicméně.

14. března 2026
