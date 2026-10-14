„Jakýkoliv budoucí útok na Spojené státy bude muset být veden přes Grónsko, kde bude naše obrana rutinně sestřelovat drony, rakety a všechny další typy zbraní, které ještě ani nebyly vynalezeny,“ napsal Trump.
Prezident v minulosti opakovaně hovořil o americkém převzetí kontroly nad Grónskem či dokonce o potřebě Spojených států ostrov vlastnit, čímž zneklidnil spojence USA, především Dánsko, jehož autonomní součástí Grónsko je. Trump nároky odůvodňoval nutností zajistit bezpečnost USA i přístup k nerostnému bohatství ostrova.
V září USA, Dánsko a Grónsko podepsaly dohodu o bezpečnosti, která měla zklidnit napětí vyvolané Trumpovými výroky. Dohoda potvrzuje dánskou suverenitu a právo Gróňanů na sebeurčení, zároveň ale Spojeným státům dává právo umístit v Grónsku části svého plánovaného systému protiraketové obrany Golden Dome.
Spojené státy, které už jsou na ostrově vojensky přítomny, podle dohody otevřou nové základny v lokalitách Narsarsuaq na jihu a Mestersvig na východním pobřeží.
Ostrov o rozloze 2,17 milionu kilometrů čtverečních obývaný zhruba 56 tisíci lidmi býval do 50. let 20. století dánskou kolonií a v roce 1979 získal částečnou autonomii, když vznikl jeho parlament. Kodaň má stále pod kontrolou zahraniční záležitosti, obranu či měnovou politiku Grónska. V roce 2009 získalo Grónsko možnost vyhlásit plnou nezávislost na základě referenda.