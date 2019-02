Trump oznámí financování zdi. Na výstavbu bude potřebovat osm miliard dolarů

STAV NOUZE V USA Případy vyhlášení stavu národní nouze ve Spojených státech se začaly objevovat již na počátku 20. století. Tehdy ale neměly stanovené žádné specifické procedurální postupy. První stav nouze vyhlásil americký prezident Woodrow Wilson v roce 1917 v souvislosti s první světovou válkou. Následoval ho prezident Franklin Delano Roosevelt v roce 1933, který stav nouze vyhlásil v souvislosti s bankovní krizí či prezident Harry Truman, který stav nouze vyhlásil v roce 1950 v souvislosti s válkou v Koreji.

Následoval ho prezident Franklin Delano Roosevelt v roce 1933, který stav nouze vyhlásil v souvislosti s bankovní krizí či prezident Harry Truman, který stav nouze vyhlásil v roce 1950 v souvislosti s válkou v Koreji. V 70. letech byla při Kongresu ustanovena speciální komise, jejíž snahy vedly v roce 1976 k vytvoření samostatného zákona o stavu nouze (National Emergencies Act). Prezident je podle zákona povinen Kongresu oznámit, které mimořádné pravomoci jsou mu vyhlášením stavu nouze k dispozici a Kongres má právo se po šesti měsících od vyhlášení tohoto stavu sejít, aby se rozhodl, zda bude hlasovat o ukončení stavu nouze. Dosud bylo přijato několik pozměňovacích návrhů zákona, podle jednoho z nich je potřeba k ukončení stavu nouze společné usnesení obou komor Kongresu, které musí podepsat prezident a jeho veto může být přehlasováno dvoutřetinovou většinou.

Dosud bylo přijato několik pozměňovacích návrhů zákona, podle jednoho z nich je potřeba k ukončení stavu nouze společné usnesení obou komor Kongresu, které musí podepsat prezident a jeho veto může být přehlasováno dvoutřetinovou většinou. Využívání mimořádných pravomocí zákon nijak neomezil. K únoru 2019 bylo v USA dosud vyhlášeno 58 stavů nouze od vydání zákona v roce 1976, přičemž 31 z nich je stále platných a jsou každý rok prezidentem obnovovány. Nejstarší z nich je v platnosti již téměř 30 let, jedná se o stav nouze vyhlášený prezidentem Jimmym Carterem v listopadu 1979 v souvislosti s íránskou krizí.

Nejstarší z nich je v platnosti již téměř 30 let, jedná se o stav nouze vyhlášený prezidentem Jimmym Carterem v listopadu 1979 v souvislosti s íránskou krizí. Současný americký prezident Donald Trump vyhlásil od svého nástupu do funkce v lednu 2017 stav nouze již třikrát. Poprvé tomu bylo v prosinci 2017 v souvislosti s uprchlickou krizí Rohingů v Barmě, poté v září 2018 v souvislosti se zásahy do voleb v USA a zatím naposledy v listopadu 2018 v souvislosti s se zneužíváním lidských práv a korupcí v Nikaragui.