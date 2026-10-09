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Trump šokuje sabotováním sankcí. Nakoupí od Putina miliony tun nafty

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  22:22aktualizováno  22:28
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Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské základně v Anchorage na Aljašce (15. srpna 2025) | foto: Reuters

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Rusko okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300 tisíc tun nafty, v dalších měsících pak budou následovat ještě vyšší dodávky. Oznámil to v pátek americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. Uvedl, že dohodu o dodávkách sjednal během telefonického rozhovoru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který označil za velmi úspěšný.

Putin následně prohlásil, že Rusko je připraveno dodávat ropu a ropné produkty na americký a světový trh. Dodávky podle něj budou mít příznivý vliv na světovou ekonomiku.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci na dohodu o dodávkách ruské nafty uvedl, že zmírnění protiruských sankcí bez jasné a trvalé dohody o deeskalaci je projevem očividné slabosti. Podle Zelenského ujednání jen umožní Rusku zabít více lidí a způsobit větší škody.

Agentura AP označila Trumpovo oznámení za šokující. Americký prezident se tímto způsobem snaží před listopadovými volbami řešit vysoké ceny pohonných hmot v USA.

Vzhledem k existujícím sankcím vůči Rusku už vydalo americké ministerstvo financí pro dodávky ruské nafty dočasné povolení, které platí do 7. dubna příštího roku, napsala agentura DPA.

V listopadu Rusko podle Trumpa dodá dalších 500 tisíc tun nafty, hned poté má následovat další milion tun. „Navíc, v závislosti na stavu rafinerií, pak Rusko v krátké době dodá tři miliony tun nafty,“ napsal americký prezident. Zároveň předpověděl rychlý pokles cen nafty v USA i ve světě.

Zmocněnec Kremlu pro mezinárodní obchodní spolupráci Kirill Dmitrijev dnes pochválil spolupráci mezi Ruskem a Spojenými státy v oblasti nafty a energetiky. Prohlásil, že z této spolupráce bude těžit celý svět.

Trumpovo překvapivé oznámení přichází poté, co americký prezident minulý měsíc podepsal zákon zavádějící rozsáhlé sankce, které mají dostat Rusko pod větší tlak a napomoci ukončení války na Ukrajině.

Zákon má americkému prezidentovi umožnit uvalit cla ve výši až 100 procent na pět největších odběratelů ruské ropy nebo zemního plynu, a to včetně Číny a Indie. Součástí balíku jsou také sankce vůči vysoce postaveným ruským představitelům, finančním institucím a tankerům stínové flotily, které Moskva používá k obcházení západních sankcí.

Trump v poslední době připisuje zdražování pohonných hmot ukrajinským útokům na ruské ropné rafinerie. Tvrdí, že za růst cen není odpovědná mezi Američany nepopulární válka s Íránem, kterou USA a Izrael zahájily na konci února.

Z vysokých cen v poslední době naopak viní setrvalé ukrajinské útoky. Kyjev uvádí, že se tímto způsobem snaží omezit schopnost Moskvy financovat její agresivní válku.

Vysoké ceny benzinu a nafty představují pro Trumpa velký problém před blížícími se listopadovými volbami, ve kterých se jeho Republikánská strana bude snažit udržet většinu v Kongresu.

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