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USA uzavřely dohodu o Grónsku, oznámil Trump. Získají kontrolu nad bezpečností

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  8:30aktualizováno  8:30
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Nuuk v Grónsku před návštěvou dánského krále Frederika. (16. února 2026)

Nuuk v Grónsku před návštěvou dánského krále Frederika. (16. února 2026) | foto: Bo AmstrupReuters

Americký prezident Donald Trump na republikánském sjezdu v Dallasu (9. září...
Grónsko. Na fasádě amerického konzulátu v Nuuku je vyvěšena americká vlajka....
Pobřeží Jameson Land v Grónsku (30. srpna 2019)
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Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil, že se dohodl s Dánskem na urovnání vztahů kolem Grónska. USA tam nyní budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si tam nebude moci vybudovat základnu bez amerického souhlasu, uvedl. Úřad dánské premiérky informoval, že dohoda bude podepsána příští týden.

Trump opakovaně hrozil, že se USA v zájmu své vlastní bezpečnosti zmocní Dánskem spravovaného poloautonomního ostrova, čímž popudil evropské spojence USA v Severoatlantické alianci.

Dohoda dává USA „stálou kontrolu nad bezpečností a všemi ostatními potřebami v Grónsku, a zcela řeší naše početné americké obavy“, napsal Trump na své síti Truth Social.

Trump od svého loňského nástupu do funkce hovořil o tom, že by USA měly Grónsko získat. Nejprve zájem o arktický ostrov spojoval především s jeho nerostným bohatstvím, později potřebu Grónsko vlastnit odůvodňoval americkou národní bezpečností.

Nevyloučil ani použití síly. Uvedl, že ostrov je pro USA strategicky významný a Dánsko není v oblasti schopno čelit Číně a Rusku.

To zneklidnilo některé evropské státy, které jsou v NATO americkými spojenci. V reakci na Trumpovy výroky Dánsko letos v lednu společně s desítkou evropských zemí zahájilo v Grónsku vojenské cvičení Arctic Endurance (Arktická odolnost).

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USA uzavřely dohodu o Grónsku, oznámil Trump. Získají kontrolu nad bezpečností

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