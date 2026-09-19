Trump opakovaně hrozil, že se USA v zájmu své vlastní bezpečnosti zmocní Dánskem spravovaného poloautonomního ostrova, čímž popudil evropské spojence USA v Severoatlantické alianci.
Dohoda dává USA „stálou kontrolu nad bezpečností a všemi ostatními potřebami v Grónsku, a zcela řeší naše početné americké obavy“, napsal Trump na své síti Truth Social.
Trump od svého loňského nástupu do funkce hovořil o tom, že by USA měly Grónsko získat. Nejprve zájem o arktický ostrov spojoval především s jeho nerostným bohatstvím, později potřebu Grónsko vlastnit odůvodňoval americkou národní bezpečností.
Nevyloučil ani použití síly. Uvedl, že ostrov je pro USA strategicky významný a Dánsko není v oblasti schopno čelit Číně a Rusku.
To zneklidnilo některé evropské státy, které jsou v NATO americkými spojenci. V reakci na Trumpovy výroky Dánsko letos v lednu společně s desítkou evropských zemí zahájilo v Grónsku vojenské cvičení Arctic Endurance (Arktická odolnost).