Trump oznámil tiskovku ve Four Seasons. Místo hotelu byla ale na parkovišti vedle krámku s pornem

FILADELFIE (USA) Americký prezident Donald Trump stále nevzdává svůj boj o druhý prezidentský mandát. V době, kdy byl Joe Biden oficiálně zvolen americkým prezidentem, oznámil Trump tiskovou konferenci ve Four Season Total Landscaping. Ačkoliv si lidé mysleli, že se jedná o pobočku slavného a luxusního hotelového řetězce, ve skutečnosti konference proběhla na parkovišti u zahradnického obchodu.

„Velká tisková konference dnes ve Filadelfii ve Four Seasons Total Landscaping,“ napsal v sobotu dopoledne místního času na svůj Twitter Trump. Novináři i veřejnost očekávali, že se jedná o luxusní hotel Four Seasons, konference se ale nakonec konala u obchodu se zahradnickými potřebami. Ten se nachází na předměstí největšího města státu Pensylvánie mezi krematoriem a krámkem se sexuáními potřebami.



Ještě předtím, než novináři stihli vyrazit k jedné z poboček luxusního hotelového řetězce, samotný hotel ve Filadelfii se ozval s tím, že u nich se žádné setkání s novináři nekoná.



„Pro upřesnění: Tisková konference prezidenta Trumpa se NEKONÁ v hotelu Four Seasons ve Filadelfii. Koná se ve Four Seasons Total Landscaping, žádné spojení s hotelem,“ uvedla pobočka luxusního řetězce na Twitteru.



Trumpova kampaň od té doby neoznámila, zda si pouze spletla názvy, každopádně ale konference, kterou vedl Trumpův právník Rudi Giuliani, proběhla na parkovišti obchodu se zahradnickými potřebami. A uživatelé sociálních sítí si z toho nezapomněli udělat legraci.



„Někteří lidé říkají, že svět skončí v plamenech. Jiní říkají, že se to stane ve Four Seasons Total Landscaping na sever od Tacony-Palmyra Bridge, poblíž obchodu s pornem,“ napsal na Twitter moderátor stanice CNN Jake Tapper, o němž Trump mimo jiné dříve uvedl, že ho „přece nemůže mít nikdo rád“.



„Skutečný hrdina je ten, kdo vzal telefon ve Four Seasons Landscaping a nevysvětlil, že se jedná o chybu, dokud nebylo moc pozdě. Zdravím tě, drahý spoluobčane,“ napsala spisovatelka a feministka Geraldine.



Objevila se také parodická videa, která ukazují, jak asi mohl probíhat hovor mezi Donaldem Trumpem a provozovatelem zahradnického obchodu. Mnozí uživatelé se baví místem, kde se obchod nachází. Naproti se totiž nachází krematorium a poblíž také „obchod s umělými penisy“.



„Trumpova kampaň omylem zabookovala zahradnický krám místo luxusního hotelu, jak měli v plánu. Považuji to za perfektně dysfunkční způsob, jak to celé (Trumpův mandát a volby) ukončit. Autoři tohohle příběhu se skutečně překonali,“ napsal na Twitteru novinář Aaron Rupar.



Televizní režisér a scenárista Zack Bornstein byl jedním z těch, kteří se pozastavili nad místem konání. „Mohl bych psát vtipy po dobu 800 let a nikdy bych nepřišel na nic vtipnějšího, než že si Trump zarezervoval Four Seasons na velkou tiskovku a nakonec jí měl na parkovišti zahradnického obchodu mezi krematoriem a obchodem s dildy,“ napsal Bornstein.

Jak upozorňuje deník The Guardian, tisková konference byla památná i proto, že Trumpův právník Giuliani zrovna popisoval právní kroky proti výsledkům voleb, když se dozvěděl, že Biden vyhrál. Na to Giuliani novinářům odvětil: „Ale nebuďte směšní.“