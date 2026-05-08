Trump oznámil třídenní příměří ve válce Ruska a Ukrajiny. Dohodu potvrdila i Moskva

Autor: ,
  20:16aktualizováno  20:58
Americký prezident Donald Trump dnes oznámil třídenní příměří ve válce Ruska proti Ukrajině. Trvat má podle jeho vyjádření na sociální síti Truth Social od 9. do 11. května. Součástí klidu zbraní bude výměna 1000 zajatců na každé straně. Dohodu o příměří potvrdila Ukrajina i Moskva.
Americký prezident Donald Trump opouští Bílý dům ve Washingtonu, aby se vydal...

Americký prezident Donald Trump opouští Bílý dům ve Washingtonu, aby se vydal na Floridu. (1. května 2026) | foto: Reuters

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...
Americký prezident Donald Trump uspořádal státní večeři pro britského krále...
Nově vyvěšená fotka prezidentů Spojených států a Ruska v Bílém domě. (27. ledna...
Ruský diktátor Vladimir Putin (23. dubna 2026)
21 fotografií

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj očekává, že Spojené státy zajistí, aby ji Rusko dodrželo. Potvrdil také výměnu zajatců.

Stejně tak dohodu potvrdila Moskva. Souhlasila i s výměnou válečných zajatců, jak informuje agentura TASS.

Trump věří, že to je začátek konce této války, kterou Moskva zahájila v únoru 2022. Šéf Bílého domu dal příměří do souvislosti s výročím konce druhé světové války, které si Moskva připomene v sobotu. Poznamenal, že i Ukrajina byla velkou součástí druhé světové války.

„Tuto žádost jsem vznesl přímo já a velmi si vážím toho, že s ní prezident Vladimir Putin i prezident Volodymyr Zelenskyj souhlasili,“ napsal dále Trump.

„Snad to je začátek konce velmi dlouhé, smrtící a tvrdě vedené války. Jednání o ukončení tohoto velkého konfliktu, největšího od druhé světové války, pokračují a každý den jsme blíž a blíž,“ doplnil.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.