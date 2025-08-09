Trump oznámil, že se s Putinem sejde příští pátek na Aljašce

„Velmi očekávané setkání mezi mnou, prezidentem Spojených států amerických, a ruským prezidentem Vladimirem Putinem, se uskuteční ve skvělém státě Aljaška,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social.
Agentura Bloomberg v pátek uvedla, že Washington a Moskva připravují dohodu o příměří na Ukrajině, která stvrdí ruské teritoriální zisky na východě Ukrajiny, zejména v Donbasu. Moskva si chce také ponechat poloostrov Krym, který Ukrajině v rozporu s mezinárodním právem zabrala už v roce 2014.
Činitelé, kteří se na vyjednávání před avizovaným setkáním amerického prezidenta Donalda Trumpa s Putinem podílejí, uvedli, že plány dohody se ještě mohou změnit. Poznamenali ale, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, s nímž se zatím Putin odmítá sejít, by mohl být postaven před situaci „ber, nebo neber“.
Agentura konstatuje, že, pokud by vyjednávání skutečně skončilo naznačeným plánem, byla by to velká výhra pro Putina, který by k dosud Ruskem obsazeným územím přidal i části Donbasu, tedy Doněcké a Luhanské oblasti, které ruské síly nedokázaly ovládnout ani od začátku invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Krym v rozporu s mezinárodním právem anektovalo Rusko už v roce 2014.
Opatrná Evropa
V reakci na schůzku Trumpa s Putinem se vysocí činitelé ze Spojených států, Ukrajiny a několika evropských zemí o víkendu plánují sejít v Británii, aby se pokusili sjednotit své postoje před plánovanou schůzkou na Aljašce, napsal web Axios s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.
Kyjev a některé členské země NATO se podle serveru obávají, že Trump by mohl souhlasit s Putinovými návrhy na ukončení války s Ukrajinou, aniž by zohlednil jejich stanoviska.
Podobné informace jako agentura Bloomberg přinesl i list The Wall Street Journal (WSJ), podle něhož Putin Spojeným státům řekl, že zastaví válku výměnou za východní Ukrajinu, tedy zejména Donbas. Moskva by se přitom nezavázala prakticky k ničemu jinému než zastavení bojů.
Washington následně začal připravovat summit obou prezidentů, zatímco evropští činitelé se podle WSJ vyjadřují spíše skepticky, protože se obávají, že to je další Putinova zdržovací taktika a způsob, jak se vyhnout rozsáhlým americkým sankcím, které Trump avizoval.
Ohledně budoucnosti ukrajinských území, na nichž se válčí, Trump v pátek řekl, že se o ně bojuje tři a půl roku a zemřelo tam mnoho Rusů i Ukrajinců.
„Chceme získat nějaké zpátky, chceme nějakou výměnu,“ uvedl. Bude to podle něho výměna ku prospěchu obou stran. „Je to složité, není to jednoduché,“ připustil šéf Bílého domu, který před lednovým nástupem do prezidentské funkce tvrdil, že konflikt na Ukrajině ukončí během 24 hodin.
Rusko invazi na Ukrajinu zahájilo na Putinův příkaz 24. února 2022. Už v roce 2014 v rozporu s mezinárodním právem anektovalo ukrajinský poloostrov Krym.