„Země z celého světa, z nichž téměř žádná není zapojena do blízkovýchodního sporu, který tak viditelně a násilně probíhá před očima všech, požádaly Spojené státy, zda bychom jim pomohli uvolnit jejich lodě uvězněné v Hormuzském průlivu v souvislosti s něčím, s čím nemají absolutně nic společného – jsou to pouze neutrální a nevinní přihlížející!“ napsal Trump.
„V zájmu Íránu, Blízkého východu i Spojených států jsme těmto zemím sdělili, že jejich lodě bezpečně vyvedeme z těchto omezených vodních cest, aby mohly svobodně a nerušeně pokračovat ve své činnosti,“ dodal s tím, že operace začne v pondělí blízkovýchodního času a bude se jmenovat Projekt Svoboda.
„Jedná se o humanitární gesto jménem Spojených států, blízkovýchodních zemí, ale zejména jménem Íránu. Mnoha těmto lodím docházejí potraviny a vše ostatní, co je nezbytné k tomu, aby početné posádky mohly zůstat na palubě ve zdravých a hygienických podmínkách,“ uvedl dále šéf Bílého domu. Podle něj mezi USA a Íránem jsou pozitivní diskuze.
Americký prezident zároveň varoval, že pokud bude tato operace narušena, budou ji USA rázně řešit.
„Jakýkoliv americký zásah do nového námořního režimu v Hormuzském průlivu bude považován za porušení příměří,“ uvedl Azízí. Příměří v Íránu platí od začátku dubna a zastavilo boje, které Spojené státy a Izrael začaly 28. února.
V noci na pondělí britská vojenská námořní služba (UKMTO) informovala o tom, že dostala zprávy o nákladní lodi, kterou zasáhlo několik střel. „Celá posádka je v bezpečí,“ uvedla UKMTO. Incident se stal v okolí Hormuzského průlivu, u pobřeží Spojených arabský emirátů. Od neděle se jedná o druhý podobný incident v okolí Hormuzského průlivu, o kterém UKMTO informovala.
Hormuzský průliv čelí faktické blokádě Íránu i Spojených států, které tvrdí, že omezení uplatňují jen v případě lodí směřujících z a do íránských přístavů. Počet lodí, které propluly průlivem, se po začátku války snížil ze zhruba 130 denně na méně než deset denně. OSN odhaduje, že na palubě lodí, které nemohou pokračovat v plavbě kvůli situaci v Hormuzském průlivu, je na 20 000 námořníků a členů posádky.