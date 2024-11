Stav nouze a nasazení armády. Trump potvrdil způsob deportací migrantů

Trump plán avizoval netradiční formou na své sociální síti Truth. V pondělí večer středoevropského času sdílel měsíc starý příspěvek Toma Fittona, šéfa konzervativního uskupení Judicial Watch. V něm stojí, že Trumpova administrativa by v případě zvolení „vyhlásila stav nouze a využila by armádu pro zvrácení Bidenovy invaze skrze program masových deportací“. Trump k příspěvku dodal jediné slovo: „PRAVDA!!!“

Kongres dává prezidentovi Spojených států poměrně široké pravomoci při vyhlašování stavu nouze, klíčová je možnost přesunu financí Pentagonu na konkrétní projekty, na které původně nebyly určeny. Během prvního mandátu toho Trump využil například pro navýšení rozpočtu na stavbu zdi na hranicích s Mexikem na částku, kterou by Kongres neschválil.

Trumpův poradce pro migrační otázky Stephen Miller už v listopadu 2023 uvedl, že v roce 2025 by Trump peníze vynaložil na výstavbu velkých detenčních center, kde by ilegální přistěhovalci čekali na deportaci do zemí původu. Tato zařízení by spadala pod ministerstvo pro vnitřní bezpečnost, které zřejmě bude řídit dosavadní guvernérka Jižní Dakoty Kristi Noemová.

Republikánský plán, který nikdo nezná

Právě nedostatek kapacit záchytných center je podle republikánů největším problémem současného azylového systému. Žadatelé se během čekání rozprchnou napříč Spojenými státy a jejich případné vyhoštění je pak takřka neproveditelné nebo trvá neúměrně dlouhou dobu.

Trump v kampani argumentoval tím, že mnozí se v případě delšího pobytu v nově vybudovaných zařízeních „raději vrátí domů“. Mluvčí Pentagonu Sabrina Singhová označila Trumpův plán za čistě teoretický, jeho uvedení do praxe by podle ní i při využití exekutivních příkazů trvalo mnoho měsíců.

Trumpův tým zatím neurčitě uvádí, že už má připravený plán, jak výrazně zvýšit počet deportovaných lidí. Nebude prý k tomu potřebovat posvěcení Kongresu, kde by však ani v případě nutnosti nenarazil na velký odpor, jelikož obě komory po volbách ovládají republikáni. Nedostatek personálu v Úřadu pro imigraci a cla (ICE) se vyřeší převelením lidí z ostatní bezpečnostních složek včetně Národní gardy. Nasazení armády při řešení deportací umožňuje podle některých výkladů takzvaný Insurrection Act z roku 1807.

Deportace se podle Trumpa budou týkat až deseti milionů lidí. Na celou operaci bude dohlížet Thomas Homan, který vedl ICE během jeho prvního mandátu. „Souhlasil jsem, že se vrátím do funkce a pomůžu panu prezidentovi zorganizovat největší deportační operaci v historii naší země,“ prohlásil.

Amerika bez pracovní síly?

Lidskoprávním organizacím se republikánské plány příliš nezamlouvají, píše list The New York Times. „Trumpova dystopická fantazie by měla děsit opravdu každého, ať už přistěhovalce, nebo lidi narozené v Americe. Nejenže je to ilegální, ale je to i v rozporu s odkazem, kterým nám tady zanechali naši předci,“ míní Karen Tumlinová, ředitelka Justice Action Center.

Robyn Barnardová z organizace Human Rights First varuje, že hromadné deportace budou mít nedozírné následky na běžný život Američanů i přistěhovalců. „Rozerve to mnohé rodiny, podniky po celé Americe zůstanou bez zaměstnanců, ještě mnoho let budeme dávat kousky naší vlasti dohromady,“ vysvětluje. Naráží na mezery v Trumpovu programu, v jehož důsledku by novorozenci ilegálních přistěhovalců dostali občanství, ale jejich rodiče by na něj nárok neměli.

Demokratičtí kongresmani nyní vymýšlejí plán, jak Trumpovi zamezit v aktivování Insurrection Actu. „Děláme všechno pro to, abychom zamezili jeho použití v rámci deportačního programu. Pokud není ohrožen veřejný pořádek, mělo by to být v rozporu s ústavou,“ míní demokratický senátor Richard Blumenthal.