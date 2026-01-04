USA potřebují Grónsko, řekl Trump. Pohrozil i venezuelské viceprezidentce

„Grónsko potřebujeme, rozhodně,“ řekl Trump magazínu a dánský ostrov popsal jako obklopený ruskými a čínskými loděmi.
Už v sobotu, tedy v den americké intervence ve Venezuele, konzervativní influencerka Katie Millerová, která v letech 2017 až 2019 pracovala na několika pozicích pro první Trumpovu administrativu, zveřejnila na síti X obrázek mapy Grónska v barvách americké vlajky s komentářem „Brzy“.
Krátce poté se proti podobným projevům na stejné síti ohradil dánský velvyslanec v USA. „Jsme blízcí spojenci a jako takoví bychom měli i nadále spolupracovat. Bezpečnost USA je také bezpečností Grónska a Dánska. Grónsko je již součástí NATO,“ uvedl diplomat.
Právě venezuelská operace nyní dominuje americké zahraničněpolitické agendě. Při nečekaném útoku americké speciální jednotky zajaly autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku Cilii Floresovou a převezly je do Spojených států. Venezuelský nejvyšší soud následně pověřil výkonem prezidentských pravomocí viceprezidentku Delcy Rodríguezovou.
Trump v rozhovoru varoval, že pokud Rodríguezová „neudělá, co je správné“, může zaplatit ještě vyšší cenu než Maduro. Podle prezidenta nebude tolerovat jakýkoli vzdor vůči americké intervenci, která vedla k zadržení dosavadní hlavy státu. Washington tím vysílá jasný signál zbytku vlády v Caracasu.
Viceprezidentka se mezitím postavila otevřeně na stranu zajatého prezidenta. Prohlásila, že Venezuela má „jediného prezidenta“, jímž je Nicolás Maduro, a vyzvala k jeho okamžitému propuštění. Spojené státy obvinila z porušení Charty OSN, pokusu o svržení vlády a snahy zmocnit se venezuelských ropných zásob, které patří k největším na světě.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že USA budou zbývající představitele režimu posuzovat podle toho, jak splní americké požadavky. Mezi nimi je řízení ropného sektoru „ve prospěch lidu“, zastavení obchodu s drogami, omezení působení gangů a odchod kolumbijských ozbrojených skupin FARC a ELN z venezuelského území. Washington zároveň požaduje ukončení spolupráce Caracasu s Hizballáhem a Íránem.
Rubio dodal, že Spojené státy nyní uplatňují tlak především prostřednictvím námořního embarga na vývoz venezuelské ropy, přičemž prezident si ponechává volnost k dalším krokům.
V tomto kontextu Trump znovu připomněl i strategický význam Grónska – podle něj klíčového území pro bezpečnost a geopolitické zájmy USA v severním Atlantiku.
14. března 2025