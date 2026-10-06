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Trump přestane platit propagační videa z veřejných peněz. Uhradí si je prý sám

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  7:23aktualizováno  7:23
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Obrázek AI s Trumpem, jak americké loďstvo ničí to íránské

Obrázek AI s Trumpem, jak americké loďstvo ničí to íránské | foto: TruthSocial/Donald Trump

Obrázek AI, ve kterém je Trump znázorněn jako rozhodný muž na obraze.
Obrázek AI, ve kterém je Trump ničí Írán
Obrázek AI, ve kterém je Trump jako superhrdinský vůdce.
Obrázek AI, ve kterém je Trump jako vůdce vesmírných sil.
11 fotografií
Americký prezident Donald Trump po kritice financování reklamních televizních spotů, ve kterých vystupuje a které dosud hradil z peněz daňových poplatníků, chce videa příště platit za svého a z peněz vybraných pro jeho hnutí MAGA (Make America Great Again, Učiňme Ameriku opět skvělou).

Trump své stanovisko v úterý oznámil na své sociální síti Truth Social. Agentura Reuters poznamenala, že kritika vůči klipům přichází krátce před listopadovými volbami, které rozhodnou o tom, zda si Trumpovi republikáni udrží v Kongresu USA většinu.

Trump videa označuje za vlastenecká a považuje je za propagaci „skvělých Spojených států“ a oslavu nynějšího zlatého věku, které podle Trumpa USA za jeho prezidentství zažívají. Ve svém příspěvku uvedl, že jejich proplácení z veřejného rozpočtu je běžnou věcí, přesto se kvůli kritice „radikální levice“ rozhodl platit je ze svého a z účtů MAGA.

Stanice CNN minulý týden v sobotu informovala o tom, že Trumpova vláda vytvořila nejméně 13 videí ve stylu kampaně a že tyto reklamy, které zatím nebyly všechny odvysílány, používá k propagaci prezidenta a jeho politiky.

Jedno z videí například shrnuje americká tažení proti Venezuele a Íránu, další nese název Bůh stvořil Trumpa, v jiném zase prezident prohlašuje, že USA nikdy nebudou komunistickou zemí, a další se vrací k soutěži Ultimate Fighting Championship (UFC) ve smíšených bojových uměních v aréně postavené u Bílého domu na Trumpovy 80. narozeniny.

Reuters napsal, že odborníci na etiku a také zákonodárci z řad demokratů i republikánů se ke spotům vyjadřují kriticky, a to právě kvůli využívání peněz daňových poplatníků. V listopadu se navíc konají volby, ve kterých by podle průzkumů mohli Trumpovi republikáni ztratit většinu ve Sněmovně reprezentantů i Senátu.

Donald J. Trump @realDonaldTrump

The Radical Left is upset with the fact that I am taking Ads, which I consider to be a positive promotion for our Great U.S.A., and paying for them with U.S.A. money. This is a rather standard thing to do but, rather than doing that, although nothing will make them happy, I have decided to do the Patriotic Ads, among others, and pay for them myself, and with money I raised for MAGA, Inc. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! President DONALD J. TRUMP

5. října 2026 v 22:25, příspěvek archivován: 6. října 2026 v 6:41
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