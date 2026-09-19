Zákon má americkému prezidentovi umožnit uvalit cla ve výši až 100 procent na pět největších odběratelů ruské ropy nebo zemního plynu, a to včetně Číny a Indie.
Součástí balíku jsou také sankce vůči vysoce postaveným ruským představitelům, finančním institucím a tankerům stínové flotily, které Moskva používá k obcházení západních sankcí.
„Přeji si, aby tu Lindsey byl v tento historický den,“ citovala agentura AP Grahamovu sestru Darline, která jej v Senátu nahradila.
Graham patřil ve Washingtonu mezi nejvýznamnější podporovatele Ukrajiny v její obraně proti otevřené a rozsáhlé ruské invazi, kterou nařídil ruský prezident Vladimir Putin v únoru 2022.
Zákon je nejambicióznější snahou o podporu Ukrajiny od návratu Donalda Trumpa do prezidentského úřadu v lednu 2025. Americká média legislativu označují jako „pekelné sankce“.
Spojenými státy zprostředkované diplomatické úsilí o ukončení války už několik měsíců vázne, zejména ve stínu nynějšího blízkovýchodního konfliktu. Na začátku září Trump vyslal do Moskvy i Kyjeva své dva zmocněnce pro vyjednávání ve snaze tento proces opět uvést do pohybu, zatím však k žádnému výraznému posunu nedošlo.