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Trump podepsal „pekelné sankce“ proti Rusku. Jsou odkazem zesnulého senátora

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  9:35aktualizováno  9:35
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Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři o zdravotnictví v Oválné...

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři o zdravotnictví v Oválné pracovně Bílého domu. (18. září 2026) | foto: Reuters

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Americký prezident Donald Trump v pátek podepsal zákon zavádějící rozsáhlé sankce, které mají dostat Rusko pod větší tlak a napomoci ukončení války na Ukrajině. Sankční balík je odkazem republikánského senátora Lindseye Grahama, který zemřel v červenci krátce po své poslední návštěvě Ukrajiny. Ukrajina se pátým rokem s pomocí Západu brání ruské agresi.

Zákon má americkému prezidentovi umožnit uvalit cla ve výši až 100 procent na pět největších odběratelů ruské ropy nebo zemního plynu, a to včetně Číny a Indie.

Součástí balíku jsou také sankce vůči vysoce postaveným ruským představitelům, finančním institucím a tankerům stínové flotily, které Moskva používá k obcházení západních sankcí.

„Přeji si, aby tu Lindsey byl v tento historický den,“ citovala agentura AP Grahamovu sestru Darline, která jej v Senátu nahradila.

Graham patřil ve Washingtonu mezi nejvýznamnější podporovatele Ukrajiny v její obraně proti otevřené a rozsáhlé ruské invazi, kterou nařídil ruský prezident Vladimir Putin v únoru 2022.

Zákon je nejambicióznější snahou o podporu Ukrajiny od návratu Donalda Trumpa do prezidentského úřadu v lednu 2025. Americká média legislativu označují jako „pekelné sankce“.

Spojenými státy zprostředkované diplomatické úsilí o ukončení války už několik měsíců vázne, zejména ve stínu nynějšího blízkovýchodního konfliktu. Na začátku září Trump vyslal do Moskvy i Kyjeva své dva zmocněnce pro vyjednávání ve snaze tento proces opět uvést do pohybu, zatím však k žádnému výraznému posunu nedošlo.

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Trump podepsal „pekelné sankce“ proti Rusku. Jsou odkazem zesnulého senátora

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři o zdravotnictví v Oválné...

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