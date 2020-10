Trump podle svého lékaře dokončil léčbu a může se vrátit do práce, na sobotu plánuje mítink

WASHINGTON Americký prezident Donald Trump dokončil léčbu koronavirové nákazy, jeho stav je od pondělního návratu do Bílého domu stabilní a v sobotu se bude moci vrátit k plnění svých veřejných povinností. Oznámil to ve čtvrtek prezidentův lékař Sean Conley. Šéf Bílého domu později v rozhovoru se zpravodajskou televizí Fox News řekl, že by se v sobotu mohl zúčastnit mítinku, a to pravděpodobně na Floridě.

„Očekávám, že prezident od té chvíle bude moci bez rizika obnovit své veřejné aktivity,“ uvedl lékař v komuniké Bílého domu. Conley v prohlášení uvedl, že Trump na léčbu reagoval „nesmírně dobře“.

Druhá debata mezi Trumpem a Bidenem měla být jen virtuální, současný prezident účast odmítl Trump měl před týdnem pozitivní test na covid-19 a strávil několik dní ve vojenské nemocnici poblíž Washingtonu. Ve čtvrtek Trump za přetrvávajících nejasností kolem svého zdravotního stavu vzkázal, že šest dní po ohlášení pozitivního testu na koronavirus už nebere skoro žádné léky a cítí se dobře. To později zopakoval i ve svém telefonickém interview s Fox News. Trump také potvrdil, že se chce vrátit do kampaně před prezidentskými volbami, v nichž 3. listopadu vyzve demokratického kandidáta Joea Bidena. „Myslím, že se pokusím uspořádat mítink v sobotu v noci, pokud budeme mít dost času ho zorganizovat, ale chceme udělat shromáždění... pravděpodobně na Floridě v sobotu v noci, možná se vrátím a jeden budu mít následující noc v Pensylvánii,“ řekl Trump. Trump prohlásil, že objevil účinný lék na covid-19. Nákaza koronavirem pro něj prý byla ‚požehnáním od Boha‘ Šéf Bílého domu také řekl, že v pátek pravděpodobně podstoupí další test na covid-19. Od pondělí zatím zůstává v Bílém domě. Ještě o minulém víkendu Trumpův lékařský tým informoval, že prezident začal brát dexametazon, který se po dobrých výsledcích britské klinické studie začal používat u pacientů s těžkým průběhem covidu-19. Kromě toho dostal i několik dávek léku remdesivir a kyslíkovou podporu. Ve čtvrtečním interview prezident znovu rizika spojená s koronavirem bagatelizoval a prohlásil, že jeho hospitalizace ve skutečnosti nebyla nutná.