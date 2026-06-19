Na videích, která na síti X zveřejnili Macron a jistý poradce Bílého domu, je vidět, jak Trump sedí u slavnostní tabule a podepisuje tištěnou verzi dohody.
Poté předá dokument a pero americkému ministru zahraničí Marcovi Rubiovi, zatímco Macron, jenž sedí po jeho levici, Trumpovi říká: „Dobrá práce. Bravo.“ Státní činitelé a hosté to doprovázejí potleskem.
Jeden z přítomných, francouzský ministr financí Roland Lescure, agentuře AP popsal, jak byl překvapen, že Trump dohodu podepsal už během středeční večeře. Původní plány Bílého domu počítaly se slavnostním podpisovým ceremoniálem až v pátek ve švýcarském letovisku Bürgenstock. Ani páteční schůzka se však neuskuteční.
„Na vlastní oči jsme viděli, jak Marco Rubio odešel - nevím, jestli už měl to memorandum o porozumění vytištěné, nebo ho šel teprve tisknout - a zase se vrátil,“ řekl Lescure. „Dali jsme tedy stranou talíře.“
Nejmenovaný francouzský představitel, který s AP hovořil pod podmínkou zachování anonymity, uvedl, že Rubio a jeho francouzský protějšek Jean-Noël Barrot si memorandum nejprve společně pročetli, než je předložili Trumpovi k podpisu.
Na dotaz agentury, zda o chystaném podpisu dohody věděl Macron předem, ministr Lescure odpověděl, že podle jeho názoru o tom Trump francouzského prezidenta informoval krátce předtím, protože oba státníci dorazili na večeři společně. „Pro nás, ministry francouzské vlády, to každopádně bylo překvapení,“ dodal.
Sám Macron ve čtvrtek ve večerním vysílání veřejnoprávní stanice France 2 řekl, že rozhodnutí amerického prezidenta podepsat dokument právě ve Versailles „bylo poměrně spontánní“. AFP podpis dohody ve Versailles označila za velmi symbolický a nečekaný krok.
Zámek Versailles u Paříže bývá, podobně jako socha Svobody, označován jako symbol americko-francouzského přátelství. Právě ve Versailles a ve francouzské metropoli byly v roce 1783 podepsány mírové smlouvy mezi Británií, americkými koloniemi a několika dalšími zeměmi, které ukončily americkou válku a definitivně uznaly nezávislost Spojených států.
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15. června 2026