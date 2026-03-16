Trump pohrozil spojencům v NATO. Mají se podílet na ochraně Hormuzského průlivu

  6:25
Severoatlantickou alianci čeká „velmi špatná budoucnost“, pokud se spojenci USA nebudou podílet na zajištění plavby v Hormuzském průlivu, řekl americký prezident Donald Trump deníku Financial Times. Teherán se pokouší zablokovat průliv klíčový pro vývoz ropy z Perského zálivu poté, co USA spolu s Izraelem zahájily útoky na Írán.
Americký prezident Donald Trump. (27. ledna 2026) | foto: Reuters

Tanker proplouvající Hormuzským průlivem.
Zablokování Suezského průplavu samozřejmě upomíná na aktuální krizi kolem...
Trump již v sobotu řekl, že země, které dovážejí ropu přes Hormuzský průliv, se musí o otevření této vodní cesty postarat. USA jsou podle něj připraveny pomoci. Sdělil také, že řada zemí ve spolupráci se Spojenými státy vyšle do Hormuzského průlivu válečné lodě, aby udržely úžinu otevřenou. Zároveň uvedl, že doufá, že tak učiní například Čína, Francie nebo Británie.

„Pokud nebude žádná reakce nebo pokud bude negativní, myslím, že to bude pro budoucnost NATO velmi špatné,“ řekl Trump deníku Financial Times.

Je správné, aby ti, kteří z Hormuzského průlivu profitují, zajistili, že se tam „nic špatného nestane“, dodal s tím, že na ropě z Perského zálivu je silně závislá Evropa a Čína.

Americký prezident podle FT rovněž tlačí na Peking, aby pomohl odblokovat klíčovou vodní cestu. V této souvislosti řekl, že zvažuje odklad schůzky s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, která by se měla uskutečnit tento měsíc.

Dopravu v Hormuzském průlivu ochromil konflikt vyvolaný americko-izraelskými útoky na Írán, což vedlo k výraznému růstu cen ropy. Průlivem běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. Trump, který opakovaně označuje válku za již vyhranou, už dříve slíbil, že USA začnou velmi brzy doprovázet plavidla průlivem, aby je chránily před íránskými útoky, dosud se tak ale nestalo.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

