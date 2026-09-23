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Základnu v Polsku pojmenují po Trumpovi. Platíme za bezpečnost, tvrdí Nawrocki

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  9:46aktualizováno  9:46
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V Redzikowu na severovýchodě Polska byla slavnostně otevřena americká základna...

V Redzikowu na severovýchodě Polska byla slavnostně otevřena americká základna protivzdušné obrany vybavená systémem Aegis. (13. listopadu 2024) | foto: Kacper PempelReuters

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Nová vojenská základna v Polsku ponese jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa. Přípravy na výstavbu potřebné infrastruktury již probíhají, oznámil v úterý polský prezident Karol Nawrocki.

„Až obě vlády dokončí jednání, domnívám se, že prezident Trump se pak bude moci osobně zúčastnit slavnostního otevření Fort Trump,“ sdělil během rozhovoru pro agenturu Bloomberg polský prezident Karol Nawrocki na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku.

Nawrocki zároveň doufá, že výstavba skončí dříve, než americký prezident v roce 2029 opustí úřad. Přípravy na výstavbu potřebné infrastruktury podle něj již probíhají.

Polský prezident připustil, že stále přetrvávají administrativní a finanční potíže. Věří však, že se vše podaří rychle zrealizovat. „Jsme přesvědčeni, že to je jen otázka času,“ dodal.

Nawrocki zdůraznil, že Polsko hradí náklady spojené s vlastní bezpečností i s pobytem amerických vojáků na svém území. „Naši bezpečnost platíme sami a platíme i pobyt americké armády. Je to velmi dobré řešení, protože víme, za co si platíme,“ uzavřel.

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