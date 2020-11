Trump vyšlapal budoucím prezidentům cestu k jednání s Čínou i Evropou, říká expert. Odhalil ‚zapomenuté voliče‘

Praha Čtyřleté prezidentské období Donalda Trumpa se chýlí ke konci, což nabízí prostor k bilancování. „Zajímavé je, že se ani nepokoušel Američany sjednocovat – polarizaci vědomě prohluboval s vidinou politického zisku,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz. Jan Hornát, vedoucí Katedry severoamerických studií na FSV UK. Jak amerikanista hodnotí funkční období republikánského prezidenta? Co se Trumpovi podařilo, a kde naopak selhal?

Lidovky.cz: Co důležitého přinesla doba prezidentování Donalda Trumpa?

Domnívám se, že Donald Trump pomohl oběma politickým stranám znovu odhalit „zapomenuté voliče“ – tedy americkou nižší střední třídu, většinově bílou. Politické elity se od konce studené války domnívali, že této třídě se daří dobře a bude se mít dobře, když si mimo jiné bude moci nakupovat levné zboží. Američtí výrobci přesouvali výrobu za levnější pracovní silou, snahou zahrnout Čínu do systému WTO se země více otevřela levným čínským produktům a Američané jakožto spotřebitelé se mohli těšit z vysoké kupní síly.

Jan Hornát.

Na druhou stranu tento model, jakkoliv vyhovoval spořebitelům, měl výrazný dopad na Američany jakožto pracovníky, zaměstnance. Nejenže se v kombinaci s automatizací rychle vytrácela pracovní místa pro méně kvalifikované občany, vytrácela se i určitá důstojnost spojená s kvalitním pracovním místem. Zároveň se prohlubovala propast mezi výhledy a kariérními možnostmi vysokoškolsky vzdělaných lidí a těmi, kteří vysokoškolský titul nezískali nebo si jednoduše nemohli dovolit studovat z finančních důvodů.

Lidovky.cz: Jaké to mělo důsledky?

V důsledku zaměření Donalda Trumpa právě na tuto skupinu voličů, která je v určitých ohledech právem frustrovaná z politiků, jež doposud jejich problémy reflektovali jen okrajově a raději se v jejich očích soustřeďovali na menšinové skupiny a jejich práva, donutila i Demokratickou stranu například upustit od velkolepých mezinárodních obchodních dohod z dob Obamova prezidentsví (TPP a TTIP). V tomto ohledu demokraté pochopili, že důraz na ekonomickou otevřenost USA a další intergrace do světového obchodu jim nepřinesou politické body a od této agendy též upouštějí – a to i pod tlakem Bernieho Sanderse a jeho podporovatelů.

Lidovky.cz: Jaké největší klady lze nalézt ve čtyřletém Trumpově působení v čele Bílého domu?

Myslím si, že z hlediska zahraniční politiky prezident Trump v mnoha ohledech svým konfrontačním způsobem vyšlapal cestu budoucím prezidentům k jednoduššímu vyjednávání s Čínou o obchodních stycích nebo s Evropou o výdajích na obranu. Pro prezidenta, který přijde po Trumpovi, bude snazší získat od protějšků ústupky nebo je naopak „zatlačit do kouta“ právě pod symbolickou výhružkou, že se do úřadu může vrátit někdo tak neomalený jako Trump nebo dokonce horší.

Z hlediska domácí politiky se rozhodně dařilo americké ekonomice, pokud by do toho nevstoupila pandemie. Je samozřejmě otázka, zda dobrý stav ekonomiky byl pouze součástí globálního cyklu, nebo se na vývoji podepsaly daňové škrty korporacím a většině občanů z roku 2017, popřípadě nátlak na Čínu, aby mimo jiné kupovala více amerického zboží. Do propuknutí pandemie však ekonomika skutečně vykazovala v určitých oblastech rekordní čísla za poslední dekády. Pro konzervativního voliče mohlo být dále největším úspěchem prezidentsví schválení tří Trumpových nominací soudců Nejvyššího soudu, což je instituce nesmírně důležitá i pro sociální a kulturní vývoj podoby země.

Lidovky.cz: Co se naopak Trumpovi nepovedlo?

Každý prezident přichází do úřadu s řadou agend, které se nepovedou naplnit – Trump neodzbrojil Severní Koreu, nevyjednal mír na Blízkém východě a nedonutil Čínu snížit obchodní deficit s USA. To byly však cíle, které spíše nelze splnit ve čtyřech letech vládnutí. Z pohledu domácí politiky ale Trump sliboval například výrazné investice do zastaralé infrastruktury v zemi, reformu trestně-právního a imigračního systému či snížení cen léků na předpis. Američtí prezidenti mají však každým rokem těžší práci s prosazováním určité legislativy, neboť extrémní polarizace obou politických stran vede k častým blokacím zákonů, zdržovacím procedurám a podobně, přičemž shoda vzniká jen málokdy.

Lidovky.cz: Byl za ty čtyři roky nějaký Trumpův krok, který vás výrazně překvapil?

U Donalda Trumpa asi těžko jakýkoliv krok „překvapí“. Avšak bůhví, co vše Trump chystal, čemu ve finále zabránili jeho poradci a ministři. Časté výměny nejbližších spolupracovníků svědčí o vnitřních rozepřích a neochotě implementovat prezidentova rozhodnutí - ostatně kniha Johna Boltona (bývalý bezpečnostní poradce Bílého domu ve své knize The Room Where It Happened, A White House Memoir – v překladu Místnost, kde se to stalo: Memoáry z Bílého domu popisuje zákulisí Trumpova prezidentování) je toho dle mého soudu relativně věrohodným svědectvím.

Lidovky.cz: Byl Donald Trump prezidentem všech? Dalo se to vůbec očekávat?

Nebyl, stejně jako v případě vítězství nebude Joe Biden a nebyl jím ani Barack Obama. Amerika má před sebou dlouhou cestu, než bude moci nějaký prezident být považován za „prezidenta všech“. Míra politizace institucí a témat v americké společnosti je tak rozsáhlá, že si nedokážu představit sjednocení většiny Američanů kolem jedné osobnosti.

Lidovky.cz: Nakolik Trump změnil USA?

Zajímavé je, že se Trump ani nepokoušel Američany sjednocovat, polarizaci vědomě prohluboval s vidinou politického zisku. To se však děje vesměs na obou politických pólech a asi se to ukazuje v současné Americe – bohužel i v jiných demokraciích – jako nejvhodnější politická strategie pro mobilizaci voličů. Pokud se snaha o „depolarizaci“ nestane politickým trendem požadovaným samotnými voliči, prohlubování příkopů bude pokračovat.

Lidovky.cz: Co Trump ve funkci prezidenta znamenal pro zbytek světa?

Zahraniční politika je o diplomaci, o hrané úctě i předstírané konfrontaci. Trump v tomto ohledu nebyl konvenčním americkým prezidentem – zvolil cestu konfrontace spojenců a partnerů a naopak se zdálo, že chová úctu k tradičním americkým sokům. Jeho styl a vyjadřování z něho samozřejmě vytvořily jakousi karikaturu, která snadno vyvolávala posměch. Jeho konfrontační styl však kompenzoval respekt, který svým chováním ztrácel.

Lidovky.cz: Jak se k Trumpovi staví Republikánská strana?

Strana jej plně podporuje, což je vývoj, který se neočekával ani po jeho zvolení v roce 2016. Souvisí to s tím, co jsem zmiňoval v odpovědi na první otázku. V případě neúspěchu bude Trumpova agenda dále agendou Republikánské strany.