Trump popřel nedostatek munice. Hrozí dlouhým vězením těm, kdo tvrdí opak

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  19:44aktualizováno  19:44
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Donald Trump (5. srpna 2026)

Donald Trump (5. srpna 2026) | foto: ČTK

Americký voják připravuje protivzdušný systém Patriot. (1. června 2026)
Americký ministr obrany Pete Hegseth (18. června 2026)
Vojáci americké armády kontrolují odpalovací zařízení THAAD. (25. června 2020)
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři na letišti v Los Angeles před...
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Americký prezident Donald Trump popřel zprávy, že se Spojené státy ve válce s Íránem potýkají s nedostatkem munice. Anonymním zdrojům, které to sdělily médiím, pohrozil stíháním a dlouhým vězením. Deník The Washington Post (WP) napsal, že prezident minulý týden od ministra obrany Petea Hegsetha vyžadoval odpověď na to, proč byl zjevně mylně informován o stavu zásob, jejichž úbytek by mohl ohrozit vojenské možnosti Washingtonu.

„Spojené státy mají obrovské množství munice, zejména některých typů. Velké množství se navíc podle potřeby vyrábí a vyváží do USA. Zbrojařské společnosti stavějí největší počet závodů a fabrik v historii naší země,“ napsal Trump na své síti Truth Social.

Zdrojům, které informovaly média o opaku, podle Trumpa hrozí stíhání. „Budeme usilovat o dlouhé tresty vězení!“ dodal šéf Bílého domu.

Na pátečním zasedání kabinetu v prezidentském venkovském sídle Camp David v Marylandu vyjádřil Trump frustraci s Hegsethem. Šéfovi Pentagonu si stěžoval, že měl za to, že problém s municí „byl vyřešen“, uvedly dva zdroje WP obeznámené s konverzací.

Ve čtvrtečním podvečerním příspěvku na Truth Social ale americký prezident napsal, že je extrémně spokojený s prací, kterou Hegseth odvádí. Také válka v Íránu podle něj jde velmi dobře. Zprávy o své možné nespokojenosti s ministrem obrany označil za falešné a list WP se podle něj svým zpravodajstvím dopouští „vlastizrádného“ jednání.

Z velké části vyčerpané zásoby raket dlouhého doletu a střel do systémů protivzdušné obrany podle jednoho zdroje přispěly k Trumpovu rozhodnutí ustoupit v posledních dnech od masivních útoků na Írán.

V neděli prezident uvedl, že nařídil a následně odvolal „největší útok od druhé světové války“, a tvrdil, že dohoda s Íránem o znovuotevření Hormuzského průlivu je na dosah.

Spojené státy sice oznámily nové dohody o výrobě některých klíčových druhů munice, jako jsou střely do systému protivzdušné obrany Patriot, jejich výroba však může trvat až dva roky a bezprostřední náhrada vyčerpaných zásob podle WP není v dohlednu.

Americká armáda od začátku války s Íránem na konci února vyčerpala téměř 80 procent střel pro svůj klíčový systém protivzdušné obrany THAAD a přibližně polovinu raket pro systém Patriot, informovala ve středu stanice CNN.

Washingtonské Středisko pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) odhaduje, že USA před začátkem války s Íránem disponovaly přibližně 2 200 střelami pro dvě nejmodernější varianty systému Patriot a 452 raketami pro THAAD.

Americká armáda podle agentury Reuters rovněž vyčerpala velkou většinu zásob taktických balistických střel ATACMS s doletem až 300 kilometrů a raket PrSM s doletem až 500 kilometrů.

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