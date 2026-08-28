Trump je nadále odsouzený v kauze pornoherečky. Soud zamítl vymazání verdiktu

Autor: ,
  21:07aktualizováno  21:07
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Stormy Daniels a Donald Trump

Stormy Daniels a Donald Trump | foto: Reuters

Stormy Daniels, občanským jménem Stephanie Gregory Cliffordová (2018)
Nastupující americký prezident Donald Trump během tiskové konference ve svém...
Soud rozhodoval o trestu pro Donalda Trumpa v kauze plateb pornoherečce Stormy...
Bývalý americký prezident Barack Obama hovoří s budoucím prezidentem Donaldem...
15 fotografií
Federální soud ve Spojených státech v pátek znovu odmítl snahu prezidenta Donalda Trumpa o vymazání odsuzujícího verdiktu v jeho kauze falšování finančních záznamů kvůli platbě za mlčení pornoherečky.

Trump se stal prvním bývalým a zároveň i prvním úřadujícím americkým prezidentem, kterého soud uznal vinným z trestného činu. Případ se opakovaně neúspěšně snaží přenést od státního soudu k federálnímu a dosáhnout zrušení případu z důvodu prezidentské imunity.

Federální soudce Alvin Hellerstein v dnešním rozhodnutí konstatoval, že prezident neposkytl žádné nové a ani právně dostatečné argumenty. Hellerstein již potřetí Trumpovi zabránil v přenesení kauzy k federálnímu soudu.

Trump zároveň napadl odsuzující verdikt v odvolacím řízení u státního soudu. Toto řízení ještě neskončilo.

Manhattanská porota v květnu 2024 shledala Trumpa vinným ve všech 34 bodech obžaloby z falšování finančních záznamů v souvislosti s platbami za mlčenlivost.

Newyorský soudce pak loni v lednu, kdy se Trump vrátil do prezidentské funkce, oznámil, že ho za falšování finančních záznamů nepošle do vězení ani mu neuloží pokutu. Zároveň zdůraznil, že jeho rozhodnutí neruší výrok poroty o Trumpově vině.

Případ se týká plateb bývalé pornoherečce Stephanii Cliffordové, známé jako Stormy Daniels, aby veřejně nemluvila o svém vztahu s Trumpem.

Kauzu v lednu 2018 otevřel list The Wall Street Journal (WSJ), podle kterého Cliffordová v soukromí přiznala, že s Trumpem měla pohlavní styk v červenci 2006, když se setkali na golfovém turnaji u kalifornského jezera Tahoe. Trump, který byl v té době rok ženatý, později popíral, že by měl s touto ženou v minulosti poměr.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.