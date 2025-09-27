„Na žádost ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemové nařizuji ministru války Petu Hegsethovi, aby poskytl všechny potřebné jednotky k ochraně válkou zpustošeného Portlandu,“ napsal Trump.
Prezident chce také chránit všechna zařízení Úřadu pro imigraci a cla (ICE), jež podle něj čelí útokům Antify a dalších „domácích teroristů“. „Rovněž povoluji plné nasazení síly, bude-li to nutné,“ doplnil americký prezident.
Trump už dříve v tomto měsíci život v nejlidnatějším městě státu Oregon popsal jako život v pekle a řekl, že vyslání vojáků zvažuje. Mluvil o něm také v případě dalších měst, jako jsou Chicago nebo Baltimore.
Devětasedmdesátiletý republikánský prezident už v červnu nařídil vyslání čtyř tisíc příslušníků Národní gardy a 700 vojáků námořní pěchoty do Los Angeles v reakci na protesty proti rozsáhlým imigračním raziím. Tento krok vyvolal tvrdou kritiku ze strany demokratů a rozvířil debaty o prezidentských pravomocích. Případem se také zabývají americké soudy.
V srpnu zase Trump do demokraty ovládaného hlavního města Spojených států vyslal Národní gardu s odůvodněním, že je tam potřeba bojovat proti vysoké kriminalitě. Washington D.C. následně podal žalobu na administrativu, protože rozmístění Národní gardy v metropoli považuje za nelegální.