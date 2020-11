Trump porušil 200 let starou tradici. Na večírku v Bílém domě byly stovky lidí, nechyběl alkohol

Do Bílého domu dorazily podle informací reportérky televize BBC stovky lidí. Prezident Trump totiž očekával své jasné vítězství, které chtěl oslavit. Tomu ale neodpovídaly ani predikce odborníků a jasnému vítězství nenapovídá ani současný vývoj situace. I proto byla podle informací BBC v Bílém domě atmosféra velmi napjatá.

Ačkoliv americké prezidentské volby kvůli pokračujícímu sčítání hlasů v několika klíčových státech stále nemají vítěze, je už teď jasné, že výsledky předvolebních průzkumů byly stejně jako před čtyřmi lety zavádějící, protože silně podcenily šance Donalda Trumpa. Zdá se, že jejich autoři se nedokázali z chyb v metodice poučit a udělali je znovu. Mnozí si proto kladou otázku, zda agentury pro výzkum veřejného mínění vůbec dokážou získat zpět ztracenou důvěryhodnost, napsal list The New York Times.



Dobrá nálada panovala v Bílém domě hlavně ve chvílích, kdy Trump získal volitele na Floridě nebo v Ohiu. Právě Florida byla přitom pro současného prezidenta klíčová, pokud měl mít šanci ve volbách zvítězit. Přesto zatím vede demokratický kandidát Joe Biden, který zatím získal 253 z 270 nutných volitelů.



Na stolech nejen v Západním křídle Bílého domu, které je tradičním sídlem všech administrativ, ale i ve Východním křídle, byly podle informací BBC k vidění láhve vína, ale i dalšího alkoholu. „Cítíme se velmi dobře,“ uvedla jedna z členek Trumpovy kampaně. „Jsme optimističtí,“ dodala.

Oslava, kterou prezident Trump svolal v očekávání svého jasného vítězství, je přitom bezprecedentní. Žádný předchozí prezident si nedovolil v prostorách, v nichž jako první sídlil druhý americký prezident John Adams, uspořádat soukromou oslavu během volební noci. Žádný konkrétní zákon ale pořádání podobných událostí přímo nezapovídá, proto se jedná spíše o porušení více než 200 let staré tradice, než o znevážení protokolu.



Předchůdci Donalda Trumpa se snažili, jak upozorňuje BBC, zachovávat jasnou hranici mezi kampaní a samotným procesem vládnutí. Prostory svým způsobem využívali během kampaně třeba republikánský prezident Ronald Reagan nebo demokratická hlava státu Barack Obama. I v těchto případech šlo ale podle BBC jasně odlišit, co je kampaň a co akce spojená s pozicí prezidenta USA.

Oslava v Bílém domě vyvolala řadu kritických reakcí. A to nejen kvůli porušení tradice, ale také kvůli tomu, že Trump pozval zhruba 400 hostů. „Velké množství lidí během koronavirové pandemie,“ napsala například korespondentka listu The New York Times z Bílého domu Maggie Habermanová. Právě nezvládnutá situace během šíření nákazy covid-19 je Trumpovi často vyčítána.

