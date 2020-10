Trump povolal ‘volební armádu’, aby hlídala volby. Pokud nevyhraje, zpochybní je, říká odborník

USA Trump v poslední době znásobil útoky na volební proces v USA. Mobilizuje své příznivce i tým, který řídí jeho kampaň. Panují obavy, že výsledky se kvůli nárůstu lidí, kteří budou volit poštou, zdrží, a současný prezident, pokud prohraje, porážku nepřijme.

Tento scénář sám Trump naznačuje svými výroky. Celou věc by pak musel řešit Nejvyšší soud či Sněmovna reprezentantů, kde mají republikáni většinu. Z těchto důvodů vznikají nezávislé komise, které mají průběh voleb monitorovat.



Trumpova armáda

Jeho volební armáda se skládá jednak z nadšených příznivců, za druhé z týmu, který mu připravuje kampaň, píše The New York Times. Trump dlouhodobě pracuje na znevážení voleb ve Spojených státech. Jeho útoky jsou především směřovány na volbu poštou a na komise z řad demokratů, které mají počítat hlasy.

Podle Trumpa budou volby jednoduše podvod. „Takový, jaký jste ještě nikdy neviděli,“ řekl v debatě s Bidenem. Trump na začátku září vyzval svoje příznivce, aby pro jistotu volili dvakrát – poštou i osobně, i když je to nelegální praxe, jak píše CNN. Dále řekl, že cizí mocnosti budou tisknout falešné volební lístky, a že by jeho fanoušci měli jít do ulic přímo v den voleb a sledovat, zda nedochází k podvádění. Mimo to v rozhovoru pro Fox News uvedl, že „hlasování poštou poškodí celý proces ve prospěch druhé osoby.“

Podle NYT vychází najevo, že nejde pouze o Trumpovu předvolební rétoriku, ale o dlouhodobě plánovanou strategii. V létě Trump zvolil nového manažera kampaně, Billa Stepiena. Ten vytvořil početnou skupinu pracovníků, kteří podporují prezidentovy snahy.

Nejvyšší manažer ze Stepianovy skupiny, Justin Clark, je dlouhodobě podezříván z manipulace s volbami, a to především kvůli kauze s nahrávkou, kde říká: „Tradičně to vždy byli republikáni, kdo manipuloval volby, v roce 2020 by měla strana přijít s menší ofenzívou.“ To není zdaleka jediný skandál, který se týká Stepienových pracovníků, píše NYT.

Pracovníci pokračují v Trumpově rétorice, snaží se delegitimovat volby poštou, a dokonce podle kritiků některé voliče zastrašují, což vyvíjí tlak jednak na voliče, tak i na státy, které skládají volební komise. „Tohle nejsou kvalifikovaní pracovníci, jsou to lidé, kteří byli najati, aby udělali úplně cokoli,“ řekl Clark z Trumpova týmu o skrutátorech. Clark dále nastínil, že bude mobilizovat vlastní pracovníky, aby dávali pozor na volby, měřili čas za oponou, dělali videonahrávky a podobně, poznamenává NYT.

Matthew Morgan, který je součástí Trumpova týmu, prohlásil, že pokud se zvýší počet voličů poštou,nastane chaos a dojde k podvodům.

Jsou skutečně volby poštou tolik nebezpečné? Podle studií dochází k podvodům při volbě poštou velice zřídka, uvádí NYT. K problémům nedochází z důvodu podvodů, ale ve většině případů jde o technické problémy například že není uznán podpis voliče, jak analyzuje CNN.



Jaká je Trumpova motivace?

Slavný sloupkař NYT Thomas Friedman uvádí, že jde o „největší ohrožení demokracie v historii Spojených států“. Popisuje scénář, který by po volbách mohl nastat.

Podle průzkumů 39 % Američanů uvedlo, že bude tento rok volit poštou. Mnohé státy tuto metodu z důvodu koronakrize preferují a zpřístupňují méně volebních místností. To způsobí, že volební výsledky by se mohly vyhodnocovat výrazně déle, než tomu bývá obvykle. Většinou bývají výsledky o půlnoci, podle odhadů bychom nyní na konečný součet mohli čekat i týden.

Trump tvrdí, že jediný způsob, jak by mohl prohrát, je, že by volby byly zfalšované. Na otázku, zda by uznal Bidena jako legitimního vítěze, uvedl „uvidíme“. Friedman tvrdí, že Trumpovy motivy, které stojí za dlouhodobým zpochybňováním voleb, jsou zřejmé. Biden je podle průzkumů ve vedení. Trump nechce připustit porážku.

Scénař, který by mohl podle Friedmana nastat, je, že Trump bude po sečtení prvních hlasů, které byly fyzicky odevzdány do uren, ve vedení, načež prohlásí, že vyhrál volby. Avšak nebudou sečteny všechny hlasy, bude se muset čekat na zpracování volebních dopisů, což bude trvat výrazně déla. Po dobu vyčkávání zintenzivní Trump svoji rétoriku o tom, že demokraté pracují na volebním podvodu, jak před ním varoval. Po sečtení se zjistí, že Biden vyhrál, a Trump to odmítne uznat. Celá věc půjde buď k Nejvyššímu soudu, nebo do Sněmovny reprezentantů, v obou má Trump výhodu, jelikož je zde většinové zastoupení republikánů, varuje Friedman.

Nezávislé komise

Podobné obavy nejsou ojedinělé. V poslední době začaly projevovat zájem komise, které chtějí monitorovat průběh voleb pro případ, že by bylo třeba vyšetřit, zda se volby uskutečnily podle všech standardů.

Do dění se zapojují například organizace, které v minulosti monitorovaly průběhy voleb v Africe. „Myslím, že nás Trump připravuje na narativ zfalšovaných voleb. To se stalo i v mnoha dalších případech, na kterých jsem pracoval,“ říká pro CNN Dren Nupen, volební expert ze severní Afriky, kde poslední dvě dekády dohlížel na místní volby.

Nupen tvrdí, že podobná předvolební rétorika, ve které se povolávají občani ke kontrole a zpochybňuje se legitimita voleb, mu připomíná kritizované praktiky v regionu severní Afriky.

Do kontroly voleb se poprvé v historii zapojila i nadnárodní organizace bývalého prezidenta Jimmyho Cartera, Carter Center, která už monitorovala 111 voleb ve 39 zemích.

„Kdybychom viděli podobné trendy, podobný tón, a podobné předvolební prostředí v jiné zemi, byly bychom stejně znepokojeni jako u těchto voleb,“ řekl Avery Davis-Roberts, manažer z Carter Center.K iniciativě se připojují i evropské lidskoprávní organizace. To, jaký budou mít volby průběh, se ukáže 3. listopadu.