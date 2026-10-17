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Trump pozastavil nový balík protiruských sankcí. Národní zájem, zdůvodnil

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Donald Trump (9. října 2026)

Donald Trump (9. října 2026) | foto: Getty Images

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Americký prezident Donald Trump v pátek podepsal exekutivní příkaz, kterým pozastavuje uplatňování nového rozsáhlého balíku sankcí namířených proti ruské ekonomice. Kongresu sdělil, že je to v národním zájmu Spojených států.

Zákon umožňující prezidentovi zavést rozsáhlé sankce, které mají dostat Rusko pod větší tlak a napomoci ukončení války na Ukrajině, schválila minulý měsíc Sněmovna reprezentantů a Trump ho posléze podepsal.

Sankční balík je odkazem republikánského senátora Lindseye Grahama, který zemřel v červenci krátce po své poslední návštěvě Ukrajiny. Zákon prezidentovi umožňuje uvalit cla ve výši až 100 procent na pět největších odběratelů ruské ropy nebo zemního plynu, a to včetně Číny a Indie.

Součástí balíku jsou také sankce vůči vysoce postaveným ruským představitelům, finančním institucím a tankerům stínové flotily, které Moskva používá k obcházení západních sankcí.

Trumpův krok přichází poté, co minulý týden překvapivě oznámil, že Rusko okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300 tisíc tun nafty s tím, že v dalších měsících pak mají následovat ještě vyšší dodávky. Dohodu o dodávkách sjednal při telefonickém rozhovoru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Rozhodnutí vyvolalo kritiku ze strany Ukrajiny, jejích západních spojenců a řady amerických demokratických i republikánských politiků.

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