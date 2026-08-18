Trump pozlatil další část Washingtonu. Bronzové sochy dostaly nátěr za 5,1 milionu

  14:36aktualizováno  14:36
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Americký prezident Donald Trump pozlatil další kus Washingtonu, tentokrát šlo o sochy zvané Umění války. Renovace dvou monumentů, při níž byly původní bronzové sochy pokryty téměř 24karátovým plátkovým zlatem, stála přibližně 5,1 milionů dolarů.

Sochy stojí u Arlingtonského národního mostu, který vede k Lincolnovu památníku. Navrhl je americký sochař Leo Friedlander a vznikly jako dar Itálie Spojeným státům za jejich pomoc během druhé světové války. Byly instalovány v roce 1951 a v roce 1974 prošly opravami.

Jezdecké sochy zvané „Umění války“, které byly nedávno pokryty zlatými plátky, jsou k vidění na mostě Arlington Memorial Bridge ve Washingtonu, D.C (18. srpna 2026)
Jezdecké sochy zvané „Umění války“, které byly nedávno pokryty zlatými plátky, jsou k vidění na mostě Arlington Memorial Bridge ve Washingtonu, D.C (18. srpna 2026)
Jezdecké sochy zvané „Umění války“, které byly nedávno pokryty zlatými plátky, jsou k vidění na mostě Arlington Memorial Bridge ve Washingtonu, D.C (18. srpna 2026)
Jezdecké sochy zvané „Umění války“, které byly nedávno pokryty zlatými plátky, jsou k vidění na mostě Arlington Memorial Bridge ve Washingtonu, D.C (18. srpna 2026)
12 fotografií

Nový vzhled vyvolal mezi obyvateli i návštěvníky Washingtonu rozporuplné reakce.

„Myslím, že bychom peníze měli investovat do věcí, které potřebujeme, místo toho, abychom přetírali sochu, která to nepotřebovala,“ řekla obyvatelka Virginie Nardos Fenta. „Vypadá to lacině. Není to hezké. Není to roztomilé.“

Najde se ale i pár fanoušků nových zářivých kabátků.

„Vypadá to, jako by byly pokryté pravým zlatem. Opravdu se mi to líbí,“ řekl Al Spruill stanici News4.

Pozlacené sochy zapadají do trendu Trumpovy administrativy. Prezident výrazně proměňuje i interiéry Bílého domu. Zlatá barva se objevila na stropě, dveřních rámech i krbu Oválné pracovny.

Proměna Bílého domu a pozlacené sochy nejsou jediným nákladným projektem, kterým Trump přetváří hlavní město k obrazu svému. Trumpova administrativa vedle nich nechala například natřít dno jezírka u Lincolnovova památníku a v na místě zbouraného východního křídla Bílého domu staví nový taneční sál. Celkové náklady 18 větších projektů napříč americkou metropolí dosahují podle odhadů zhruba 1,2 miliardy dolarů.

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