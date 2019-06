Trump předvídá růst obchodu s Londýnem i dohodu ohledně Huawei, uvedl na konferenci s Mayovou

LONDÝN Americký prezident Donald Trump v úterý na společné tiskové konferenci s britskou premiérkou Theresou Mayovou uvedl, že Spojené státy jsou připraveny dojednat s Británií „úžasnou“ obchodní dohodu, jakmile země opustí Evropskou unii. Obě země podle šéfa Bílého domu mohou objem vzájemného obchodu zdvojnásobit až ztrojnásobit. Z rozhovorů podle něj nelze vyloučit ani britskou státní zdravotní službu NHS.

„Když jednáte o obchodní dohodě, na stole jsou všechny možnosti, takže i NHS je na stole nebo všechno ostatní,“ uvedl Trump na otázku ohledně možného přístupu amerických firem do NHS. Tento bod před Trumpovým příjezdem zmínil americký velvyslanec v Londýně, což vzbudilo kritické reakce především labouristické opozice. Šéf labouristů Jeremy Corbyn dnes uvedl, že „bude bojovat do posledního dechu“, aby NHS udržel z dosahu amerických společností.



Trump rovněž řekl, že s britskou ministerskou předsedkyní mluvil o čínské telekomunikační firmě Huawei, kterou americké zpravodajské služby podezírají z napojení na čínskou špionáž. Huawei to odmítá. Na otázku, zda by Washington v případě, že Londýn umožní Huawei účast na budování sítí 5G, přerušil sdílení zpravodajských informací s Británií, ale přímo neodpověděl.

Dodal, že „žádné omezování“ v budoucnu nevidí. „Ohledně Huawei a všeho dalšího se zcela jistě dohodneme,“ řekla hlava USA.

Spojené státy Huawei kvůli podezření ze špionáže pro čínskou vládu vyloučily z budování mobilních sítí nové generace a stejné opatření vyžadují po svých spojencích. Britský ministr vnitra Ben Wallace dnes rozhlasové stanici BBC řekl, že rozhodnutí o využívání technologií firmy Huawei v Británii dosud nepadlo.



Trump také zopakoval, že členské země NATO „musí plnit své závazky“, a ty, které dosud nezvýšily armádní výdaje na stanovená dvě procenta hrubého domácího produktu, by tak měly učinit. „Nemají na výběr,“ uvedl americký prezident. Trump od nástupu do Bílého domu od členů NATO opakovaně žádá, aby vydávali na obranu ročně nejméně dvě procenta HDP, což nemalá část z nich včetně České republiky zatím nedělá.

Mayová předtím připustila, že s Trumpem se neshodli na některých tématech, jako jsou klimatické změny a Írán. Šéfka britské vlády zdůraznila, že Londýn stále podporuje mezinárodní dohodu o íránském jaderném programu, od níž USA loni odstoupily. Podobně Británie podle Mayové podporuje pařížskou klimatickou dohodu, kterou Trump odmítá.

Oba politici na úvod tiskové konference připomněli oběti spojenecké invaze v Normandii v roce 1944. Svět si v těchto dnech připomíná 75. výročí operace; Trump se chystá na oslavy do Francie.

Trump telefonicky hovořil s Johnsonem

Donald Trump v úterý také hovořil asi dvacet minut telefonicky s Borisem Johnsonem, kterého před návštěvou Británie označil za vhodného nástupce odcházející ministerské předsedkyně Theresy Mayové. Uvedla to v úterý televize ITV. Trump podle ní Johnsonovi nabídl osobní schůzku, exšéf britské diplomacie a bývalý londýnský starosta ji ale s ohledem na vlastní dohodnutý program odmítl.

Trump před odletem do Londýna prohlásil, že Johnson by jako budoucí britský premiér odvedl „velmi dobrou práci“. Johnsona prý měl vždycky rád. „Nevím, jestli ho vyberou, ale je to moc dobrý chlapík, talentovaný člověk,“ uvedl Trump v rozhovoru pro britský list The Sun.

List The Daily Mirror upozornil na politický obrat Borise Johnsona, který před Trumpovým vítězným tažením v prezidentských volbách častoval budoucího šéfa Bílého domu urážlivými výrazy. V roce 2015 o něm prohlásil, že Trump je pomatený ignorant neschopný vykonávat prezidentský úřad. „Pozval bych ho, aby poznal Londýn, ale nechtěl bych Londýňany vystavit zbytečnému riziku setkání s Donaldem Trumpem,“ řekl tehdy.

Trump pochválil Mayovou

Trump v úterý změnil názor oproti dřívější kritice na adresu britské premiérky Theresy Mayové, když na společné tiskové konferenci vyzdvihl její práci kolem britského odchodu z Evropské unie. Mayová podle něj dovedla záležitost do „velmi dobrého bodu“ a dohoda je nyní na dosah. K začínajícímu boji o pozici příštího lídra vládních konzervativců řekl, že dobrými kandidáty jsou ministr zahraničí Jeremy Hunt a jeho předchůdce Boris Johnson.

Před odletem do Londýna Trump v rozhovoru s britskými novináři kritizoval tamní vládu za to, že při vyjednávání „umožnila EU držet všechny karty“. Při loňské návštěvě Británie zase uvedl, že Mayová ignorovala jeho rady. Premiérka následně prozradila, že jí Trump radil unii žalovat.

I na tento bod v úterý při jejich společné tiskové konferenci přišla řeč, Trump ovšem tentokrát Mayovou chválil a řekl, že je „asi lepším vyjednavačem, než jsem já“. „Myslím, že premiérka to dostala do velmi dobrého bodu, kde se něco stane v blízké budoucnosti,“ citovala prezidenta televize Sky News. Trump zároveň naznačil, že zbylé země unie budou nyní nuceny požadavkům Británie ustoupit.