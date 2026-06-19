„Tito hlupáci, kteří si myslí, že jsem nebyl vůči Íránu dostatečně tvrdý, když akciový trh právě dosáhl rekordního maxima a ceny ropy prudce klesají, buď žárlí, jsou to špatní lidé, nebo jsou hloupí,“ napsal ve čtvrtek Donald Trump na své sociální síti Truth Social.
Trump na středeční tiskové konferenci prohlásil, že bez uzavření dohody by světu hrozila hospodářská krize. „Alternativou by byla celosvětová deprese,“ uvedl. Pokračování konfliktu by podle něj způsobilo propad trhů v rozsahu, jaký svět nezažil možná od roku 1929. „Jediným prezidentem, se kterým jsem nechtěl být srovnáván, je zesnulý, skvělý Herbert Hoover,“ řekl s odkazem na amerického prezidenta spojovaného s počátkem velké hospodářské krize.
Podle portálu The Wall Street Journal vedl Trumpa k dohodě strach z vysokých cen ropy a klesajícího akciového trhu před volbami v polovině funkčního období.
Trump zároveň varoval, že Spojeným státům přibližně za čtyři týdny dojdou zásoby ropy. Tvrdil také, že jiný způsob, jak otevřít Hormuzský průliv, neexistoval. „Kdybychom tuto dohodu neuzavřeli, mohli jsme shazovat další bomby ještě tři týdny, dva týdny, čtyři týdny, dva roky – Hormuzský průliv by se nikdy neotevřel,“ usoudil.
Podle portálu The Wall Street Journal memorandum o porozumění uzavřel Trump z pozice slabosti Spojených států, nikoli síly. Patrné je to listu z rozsáhlého zmírnění sankcí zmíněném na začátku dohody a z nedostatku odpovídajících íránských závazků týkajících se jaderného programu.
„Prezident bojuje se slaměným panákem,“ poukazuje americký deník. „Jeho alternativou nebylo bombardovat Teherán, ale nechat americké námořnictvo otevřít průliv silou. Nebo pokračovat v nočním tajném vyvážení stále většího počtu ropných tankerů a prolamovat íránskou blokádu, zatímco americká blokáda by trvala dál,“ dodal list.
Spojené státy měly tedy i jiné možnosti, Trump však před rizikem ustoupil. Po dvou měsících slabosti během příměří, kdy se veřejné mínění obracelo proti němu a zásoby ropy klesaly, tak podle listu nyní přiznal, že podlehl íránskému ekonomickému tlaku.
Autoři komentáře zároveň upozorňují, že Írán může za 60 dní znovu pohrozit zpoplatněním nebo uzavřením průlivu, pokud Spojené státy neprodlouží jednání a nepřistoupí na další ústupky. Právě v tom podle nich spočívá problém spoléhání na dohodu, která v podstatě znamená zaplacení výkupného za znovuotevření průlivu. Dohoda navíc počítá s dalšími jednáními, nikoli s íránskými kroky k demontáži jaderného programu.
Podle The Wall Street Journal jsou navíc Trumpovy komentáře darem pro íránský režim, a ne jediným. Prezident ve středu o nových íránských vůdcích prohlásil, že milují svou zemi, přestože se mnozí z nich podíleli na lednovém masakru tisíců protestujících. Označil je také za mnohem méně radikalizované. Viceprezident J. D. Vance mezitím hovořil o potřebě pomoci „pragmatikům“, aby ve sporu zvítězili nad „jestřáby“, podobně jako to činil Barack Obama.
Senátor Roger Wicker navíc ve čtvrtek Bílému domu připomněl, že se íránský režim nevzdal svého konečného cíle. „Smrt Americe, smrt Izraeli. Režim investuje každý cent, který obdrží, do prosazování tohoto cíle,“ uvedl.
Čím větší naději podle portálu Trump a Vance vkládají do proměny íránského režimu, tím zoufaleji působí. Autoři komentáře v této souvislosti poukazují také na jejich náhlou obhajobu íránského raketového programu, jehož zastavení přitom bylo vyhlášeným válečným cílem Spojených států. Podle nich zbožná přání nemohou zakrýt, že dohoda vznikla z obav Bílého domu, což podle komentáře připustil i sám prezident.