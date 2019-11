Trump překvapivě zavítal do Afghánistánu. Navštívil vojáky a sešel se s tamním prezidentem

Do Afghánistánu přiletěl Trump dva měsíce poté, co v reakci na bombový útok v Kábulu zrušil mírové rozhovory s afghánským radikálním hnutím Tálibán. Ve čtvrtek ale prohlásil, že Tálibán usiluje o dohodu a příměří.



Trump hovořil také o připravovaném snížení počtu amerických vojáků v zemi. Americká média už před rokem uváděla, že Spojené státy chtějí stáhnout až polovinu ze současného počtu 14 000 vojáků, které v Afghánistánu mají. Americký ministr obrany Mark Esper pak letos v říjnu během návštěvy Afghánistánu hovořil o tom, že kontingent by mohlo tvořit 8600 vojáků. Trump se dnes ke konkrétním číslům nevyjádřil.

United States Army General and the 20th Chairman of the Joint Chiefs of Staff Mark Milley introduces the 45th President of the United States @realDonaldTrump at Bagram Airfield in Afghanistan. HAPPY THANKSGIVING!! pic.twitter.com/uMRA5t5yyk