Trump chtěl poslat migranty do Afriky. Soud na poslední chvíli deportační let zrušil

Verdikt přišel jen několik minut před půlnocí a přinutil úřady zrušit let s přibližně 70 lidmi, kteří měli být posláni do tří afrických zemí. Podle vlády rozhodnutí vyvolalo chaos a zrušení letu si vyžádalo novou diplomatickou komunikaci se třemi dotčenými zeměmi, jejichž jména úřady nezveřejnily.
Rozhodnutí ostře kritizoval ministr spravedlnosti Todd Blanche, jenž uvedl, že soud vydal příkaz „pod rouškou noci“, a připravil tak úřady o důležitý nástroj v boji proti nelegální migraci.
Odvolací soud rozhodl v řádu hodin poté, co právní zástupci migrantů ve středu večer podali naléhavou žádost o zásah z jeho strany. Advokáti uvedli, že se z „více zdrojů“ dozvěděli, že následující den má z Louisiany zamířit deportační let do Burundi, Rwandy a Středoafrické republiky.
Odvolací soud na žádost bleskově zareagoval a upřesnil své rozhodnutí z minulého týdne, jímž pouze zpochybnil zákonnost celé praxe. Nyní rozhodl, že dřívější svolení, že vláda může po dobu soudních sporů pokračovat v deportačních letech, již neplatí.
Naprostou většinu lidí deportovaných do jiné než jejich domovské země americké úřady posílají do Mexika. Další tisíce migrantů však na základě řady často utajovaných dohod odeslaly také do více než dvou desítek jiných zemí, od Libérie po Guyanu, píše AP.
Někteří se ocitli v zemích, o nichž nikdy neslyšeli, a byli tam drženi proti své vůli, upozorňuje agentura. Řada z nich navíc čelí vážným bezpečnostním rizikům a nezbývá jim než se vrátit do zemí, odkud původně prchali.
Trumpova republikánská administrativa vysvětluje, že do třetích zemí posílá osoby pouze v případě, že je není schopna rychle navracet do jejich domovských zemí. Vlády těchto třetích zemí přitom podle právníků americké administrativy poskytují záruky, že tito lidé nebudou pronásledováni ani mučeni.
Nynější soudní spor se odehrává v kontextu rozsáhlých represivních opatření v oblasti migrace ze strany Trumpovy administrativy, která se zavázala deportovat miliony lidí, kteří v USA pobývají nelegálně, připomněla tisková agentura.