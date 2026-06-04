O Trumpově plánu přicestovat na summit dnes už psala turecká média s odkazem na své zdroje. Turecký ministr zahraničí Hakan Fidan rovněž uvedl, že s Trumpovou účastí na jednání Turecko počítá.
Rubio ve středu na slyšení v Kongresu zmínil Trumpovu nespokojenost s NATO, především s členskými zeměmi, které mu nedovolily použít své vojenské základny ve válce s Íránem. Šéf americké diplomacie dodal, že Trump navzdory své frustraci na vrcholnou schůzku transatlantické aliance přijede. „Spojené státy jsou stále členem NATO a budeme v Turecku, abychom o těchto tématech jednali. Prezident se sám zúčastní příštího zasedání hlav států NATO, kde budou všechny tyto body objasněny,“ prohlásil Rubio.
Podle tureckých médií Trump účast na červencovém summitu potvrdil v telefonátu, který měl 20. května s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Summitu se obvykle účastní prezidenti či premiéři členských zemí NATO. Letos se koná 7. a 8. července v Ankaře.
„Pokud vím, tak ano, plánuje přijet,“ uvedl v úterý na otázku ohledně Trumpovy účasti na summitu v Ankaře šéf turecké diplomacie Fidan. I podle něj Trump vyjádřil svůj záměr přiletět na summit v rozhovoru s Erdoganem.
Od vstupu do úřadu v loňském roce Trump Severoatlantickou alianci několikrát kritizoval. Naposledy se tak stalo například kvůli postojí spojenců k jeho návrhu zřídit námořní misi pro Hormuzský průliv. Trump také evropské země NATO a Kanadu kritizoval za podle něj nedostatečné výdaje na obranu. Loni se alianční státy zavázaly do roku 2035 armádní výdaje zvýšit na nejméně 3,5 procenta HDP.