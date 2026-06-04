Trump se zúčastní summitu NATO v Ankaře, Rubio hovoří o nejdůležitější schůzce

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  7:50
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Americký prezident Donald Trump se zúčastní summitu Severoatlantické aliance, který se bude konat na začátku července v Ankaře, potvrdil dnes podle agentur ministr zahraničí USA Marco Rubio. Mohlo by se podle něj jednat o nejdůležitější schůzku v historii NATO, jelikož je prý třeba některé věci objasnit a napravit.

O Trumpově plánu přicestovat na summit dnes už psala turecká média s odkazem na své zdroje. Turecký ministr zahraničí Hakan Fidan rovněž uvedl, že s Trumpovou účastí na jednání Turecko počítá.

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Rubio ve středu na slyšení v Kongresu zmínil Trumpovu nespokojenost s NATO, především s členskými zeměmi, které mu nedovolily použít své vojenské základny ve válce s Íránem. Šéf americké diplomacie dodal, že Trump navzdory své frustraci na vrcholnou schůzku transatlantické aliance přijede. „Spojené státy jsou stále členem NATO a budeme v Turecku, abychom o těchto tématech jednali. Prezident se sám zúčastní příštího zasedání hlav států NATO, kde budou všechny tyto body objasněny,“ prohlásil Rubio.

Podle tureckých médií Trump účast na červencovém summitu potvrdil v telefonátu, který měl 20. května s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Summitu se obvykle účastní prezidenti či premiéři členských zemí NATO. Letos se koná 7. a 8. července v Ankaře.

„Pokud vím, tak ano, plánuje přijet,“ uvedl v úterý na otázku ohledně Trumpovy účasti na summitu v Ankaře šéf turecké diplomacie Fidan. I podle něj Trump vyjádřil svůj záměr přiletět na summit v rozhovoru s Erdoganem.

Od vstupu do úřadu v loňském roce Trump Severoatlantickou alianci několikrát kritizoval. Naposledy se tak stalo například kvůli postojí spojenců k jeho návrhu zřídit námořní misi pro Hormuzský průliv. Trump také evropské země NATO a Kanadu kritizoval za podle něj nedostatečné výdaje na obranu. Loni se alianční státy zavázaly do roku 2035 armádní výdaje zvýšit na nejméně 3,5 procenta HDP.

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