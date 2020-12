Trump přijal právničku, která šíří konspirační teorie o volbách. Podle médií pro ni zvažoval oficiální funkci

I měsíc před inaugurací nově zvolené hlavy státu Joea Bidena pokračuje Trump v bezprecedentní snaze zpochybnit výsledek prezidentské volby a na sociálních sítích dál šíří tvrzení o masivních podvodech, pro která nejsou důkazy. Prezidentův postoj se nezměnil ani poté, co Bidenův úspěch potvrdil sbor volitelů a kandidáta Demokratické strany uznal jako vítěze voleb i nejvlivnější republikán v Kongresu Mitch McConnell.



Se zprávou o Trumpově schůzce s Powellovou přišel v sobotu jako první deník The New York Times (NYT) a následně ji potvrdila další média. Prezident údajně naznačoval, že chce, aby Powellová dohlížela na vyšetřování volebních podvodů. Personální šéf Bílého domu Mark Meadows a právník prezidentské kanceláře Pat Cipollone ovšem podle zdrojů amerických médií opakovaně vyjadřovali silný odpor vůči takovému kroku.

I’ve been covering Donald Trump for a while. I can’t recall hearing more intense concern from senior officials who are actually Trump people. The Sidney Powell / Michael Flynn ideas are finding an enthusiastic audience at the top. https://t.co/NxjC0sUrzI