Příměří mezi Libanonem a Izraelem bude prodlouženo o tři týdny, oznámil Trump

  23:44aktualizováno  23:55
Desetidenní příměří mezi Libanonem a Izraelem, které mělo původně vypršet v pondělí, se prodlouží o další tři týdny. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social po druhém kole mírových jednání představitelů obou zemí, které se ve čtvrtek konalo v Oválné pracovně ve Washingtonu.
Americký prezident Donald Trump hovoří v Oválné pracovně, zatímco za ním stojí viceprezident JD Vance a ministr zahraničí Marco Rubio. (23. dubna 2026) | foto: Kylie CooperReuters

Podle agentury AFP Trump zdůraznil, že je vysoká šance, že bude dosaženo míru ještě letos. Útoky mezi Izraelem a militantním hnutím Hizballáh mezitím pokračovaly také ve čtvrtek.

