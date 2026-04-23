Příměří mezi Libanonem a Izraelem bude prodlouženo o tři týdny, oznámil Trump

Podle agentury AFP Trump zdůraznil, že je vysoká šance, že bude dosaženo míru ještě letos. Útoky mezi Izraelem a militantním hnutím Hizballáh mezitím pokračovaly také ve čtvrtek.
23. dubna 2026 23:44, aktualizováno 23:55
Desetidenní příměří mezi Libanonem a Izraelem, které mělo původně vypršet v pondělí, se prodlouží o další tři týdny. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social po druhém kole mírových jednání představitelů obou zemí, které se ve čtvrtek konalo v Oválné pracovně ve Washingtonu.