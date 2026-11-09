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Demokratům naproti. Deportační politika „možná“ byla příliš tvrdá, připustil Trump

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  7:04aktualizováno  7:04
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Americký prezident Donald Trump vystupuje na předvolebním mítinku na letišti v...

Americký prezident Donald Trump vystupuje na předvolebním mítinku na letišti v Salině v Kansasu. (1. listopadu 2026) | foto: Jacquelyn MartinAP

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Americký prezident Donald Trump připustil, že jeho administrativa byla v otázce deportací přistěhovalců možná příliš tvrdá. Učinil tak ve svém prvním velkém rozhovoru od chvíle, kdy jeho strana ve volbách v polovině funkčního období prezidenta ztratila kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů i Senátem.

V rozhovoru pro pořad 60 Minutes, který televize CBS odvysílala v neděli, republikánský prezident rovněž řekl, že věří v možnost spolupráce s demokraty v novém Kongresu na určité formě imigrační dohody.

Trump přiznal, že jeho politika deportací byla jedním z důvodů volební porážky republikánů. „Myslím, že to možná bylo příliš tvrdé, ano,“ řekl.

Dále uvedl, že věří v dosažení dohody v této otázce s novou demokratickou většinou v Kongresu. „Šlo by o to, že bychom společně něco vypracovali,“ poznamenal.

Podle Trumpa by měli být ze země vyhoštěni ti, kteří v ní pobývají nelegálně a jsou „vrahy“ či „obchodníky s drogami“. Naznačil však, že je otevřen dohodě, která by umožnila zůstat ostatním, „pokud jde o slušné lidi, kteří pracují například v zahradnických firmách, v hotelech nebo vykonávají jinou práci“, a „v některých případech dokonce platí daně“.

Agentura AP připomíná, že krátce po pátečním natáčení rozhovoru jmenoval Trump Stephena Millera, hlavního architekta tvrdé imigrační politiky, do funkce nového personálního šéfa Bílého domu.

„Trump říká, že jeho tvrdý postup v imigrační otázce zašel příliš daleko,“ reagoval v neděli na sociálních sítích po odvysílání rozhovor lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer. „Jeho řešením zřejmě bylo dát muži, který za to nese odpovědnost, na starost Bílý dům. To není náprava. To je povýšení,“ kritizoval Schumer.

Prezidentův tvrdý postup v oblasti imigrace byl jedním z hlavních rysů jeho dosavadního působení v úřadu. Rozsáhlé zásahy v řadě měst vedly k prudkému nárůstu počtu zatčení. Během protestů proti těmto operacím federální agenti usmrtili dva americké občany - Renée Goodovou a Alexe Prettiho.

Demokraté ohlásili, že dohled nad Úřadem pro imigraci a cla (ICE) a ministerstvem vnitřní bezpečnosti bude pro nový Kongres prioritou.

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