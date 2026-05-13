Trump označil Venezuelu za 51. stát USA. Podle médií ji chce kvůli ropě

  7:01aktualizováno  7:01
Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social zveřejnil mapu, na níž je Venezuela znázorněná jako 51. americký stát. Stalo se to jen krátce poté, co dal najevo, že by z Venezuely americký stát udělal. V příspěvku, na němž je na mapě území Venezuely vyvedeno jako americká vlajka, Trump nenapsal žádný komentář. „51. stát,“ uvedl jen.
foto: Truth Social - Donald Trump

Venezuela nám ukradla ropný průmysl, řekl Trump.
Zatkli jsme Madura s manželkou v ložnici potmě, řekl Trump.
Podle amerických médií jsou pro Trumpa hlavním důvodem úvah o Venezuele coby součásti USA zásoby ropy, které má tato jihoamerická země největší na světě.

Vyjádřil také přesvědčení, že ho Venezuela miluje. Podobně jako nyní o Venezuele se v minulosti vyjadřoval o Kanadě a o jejím premiérovi Marku Carneym mluvil jako o „guvernérovi“, což je označení šéfů amerických států.

Donald J. Trump @realDonaldTrump

12. května 2026 v 22:54, příspěvek archivován: 13. května 2026 v 6:34

Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová v reakci na výrok šéfa Bílého domu uvedla, že se nikdy nepřemýšlelo o tom, že by se její země stala součástí USA.

