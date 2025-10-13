Trump přiletěl do Izraele. Za dohodu s Hamásem obdrží státní vyznamenání

  9:22aktualizováno  9:33
Americký prezident Donald Trumpem krátce před devátou hodinou středoevropského času přiletěl do Izraele. Letoun Air Force One s prezidentem na palubě přistál na Ben Gurionově letišti. Stalo se to krátce poté, co palestinské teroristické hnutí Hamás na základě Trumpem zprostředkované dohody propustilo první část izraelských rukojmích držených přes dva roky v Pásmu Gazy. Trump mimo jiné plánuje vystoupit v izraelském parlamentu a sejít se s rodinami izraelských rukojmích.

Válka v Izraeli

Bílý dům informoval, že Trump cestou v televizi sledoval živý přenos z předání prvních sedmi rukojmích. V písku na pláži v Tel Avivu lidé vytvořili obrovský nápis „Home“ s židovskými hvězdami a poděkováním v angličtině „Thank you“ a znázorněním profilu hlavy prezidenta Trumpa s jeho typickým účesem.

Americký prezident Donald Trump přistál na Ben Gurionovo mezinárodním letišti v Lodu a přivítali ho izraelský premiér Benjnamin Netanjahu spolu s izraelským prezidentem Jicchakem Herzogem. (13. října 2025)
Americký prezident Donald Trump přiletěl do Izraele. (13. října 2025)
Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu se vítají na letišti Bena Guriona. (13. října 2025)
Izraelci děkují americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. (13. října 2025)
Trump po příletu ve dveřích svého letounu pozdravil sevřenou pěstí a poté po schodech sestoupil na červený koberec rozvinutý na přistávací ploše. Trumpa na letišti přivítali premiér Benjamin Netanjahu, prezident Jicchak Herzog, dcera Ivanka, Trumpův zeť Jared Kushner, zvláštní vyslanec USA Steve Witkoff či velvyslanec USA v Izraeli Mike Huckabee.

Kushner a Witkoff se minulý týden připojili k nepřímým rozhovorům o příměří mezi Izraelem a hnutím Hamás v egyptském letovisku Šarm aš-Šajch a posléze se také zúčastnili zasedání izraelské vlády, která hlasovala o odsouhlasení dohody dojednané v Egyptě. Po krátkém rozhovoru nejprve s Herzogem a Netanjahuem a poté i ostatními nasedl Trump do prezidentské limuzíny a spolu s izraelským premiérem z letiště odjel do Jeruzaléma.

Prezident Jicchak Herzog dnes Trumpovi předá nejvyšší izraelské státní vyznamenání Řád cti, jehož nositelem je například Trumpův předchůdce v Bílém domě Joe Biden nebo bývalý český prezident Miloš Zeman.

Z Izraele Trump odletí do Egypta, kde se v letovisku Šarm aš-Šajch uskuteční vrcholná schůzka představitelů řady zemí světa k otázce míru na Blízkém východě. Zástupci Izraele a palestinského hnutí Hamás na summit pozvání nejsou.

Válka v Izraeli

