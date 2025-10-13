Bílý dům informoval, že Trump cestou v televizi sledoval živý přenos z předání prvních sedmi rukojmích. V písku na pláži v Tel Avivu lidé vytvořili obrovský nápis „Home“ s židovskými hvězdami a poděkováním v angličtině „Thank you“ a znázorněním profilu hlavy prezidenta Trumpa s jeho typickým účesem.
Trump po příletu ve dveřích svého letounu pozdravil sevřenou pěstí a poté po schodech sestoupil na červený koberec rozvinutý na přistávací ploše. Trumpa na letišti přivítali premiér Benjamin Netanjahu, prezident Jicchak Herzog, dcera Ivanka, Trumpův zeť Jared Kushner, zvláštní vyslanec USA Steve Witkoff či velvyslanec USA v Izraeli Mike Huckabee.
Kushner a Witkoff se minulý týden připojili k nepřímým rozhovorům o příměří mezi Izraelem a hnutím Hamás v egyptském letovisku Šarm aš-Šajch a posléze se také zúčastnili zasedání izraelské vlády, která hlasovala o odsouhlasení dohody dojednané v Egyptě. Po krátkém rozhovoru nejprve s Herzogem a Netanjahuem a poté i ostatními nasedl Trump do prezidentské limuzíny a spolu s izraelským premiérem z letiště odjel do Jeruzaléma.
Prezident Jicchak Herzog dnes Trumpovi předá nejvyšší izraelské státní vyznamenání Řád cti, jehož nositelem je například Trumpův předchůdce v Bílém domě Joe Biden nebo bývalý český prezident Miloš Zeman.
Z Izraele Trump odletí do Egypta, kde se v letovisku Šarm aš-Šajch uskuteční vrcholná schůzka představitelů řady zemí světa k otázce míru na Blízkém východě. Zástupci Izraele a palestinského hnutí Hamás na summit pozvání nejsou.