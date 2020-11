Upřímně, vyhráli jsme, řekl předčasně Trump. Sčítání hlasů označil za podvod na národu

Americký prezident Donald Trump řekl, že se považuje za vítěze prezidentské volby, ačkoli výsledky v několika klíčových státech jsou stále nejasné a žádné z velkých amerických médií zatím vyústění souboje o Bílý dům nepotvrdilo. Trump je ale přesvědčen, že jeho vítězství nad Joem Bidenem je ve státech jako Pensylvánie nevyhnutelné.

Aniž předložil důkazy, hovořil podle agentur o způsobu sčítání hlasů a jeho zdržení jako o podvodu na americkém lidu a avizoval, že se obrátí na americký nejvyšší soud.



„Upřímně, vyhráli jsme,“ citovala agentura Reuters z jeho krátkého projevu v Bílém domě. „Vyhrajeme to. Co se mě týče, tak už jsme vyhráli,“ uvedl prezident USA v jiné části proslovu.

Trump ovšem mluvil v momentě, kdy podle veškerých relevantních zdrojů o vítězi letošní prezidentské volby stále není jasno a kdy je sčítání hlasů stále v plném proudu. „Prezidentovo prohlášení o vítězství postrádá důvěryhodnost,“ uvedl zpravodajský web BBC.

Podle agentury AP už si Trump i Biden zajistili něco přes 200 hlasů takzvaných volitelů, které o výsledku rozhodují. Od magické hranice 270 volitelů však oba kandidáty stále dělilo několik desítek. Vítěz stále nebyl ohlášen v řadě klíčových států včetně Pensylvánie, Michiganu nebo Severní Karolíny.

Trump ovšem prohlásil, že Severní Karolínu i Georgii už má jisté, a že v Pensylvánii vítězí „ohromným způsobem“. Na úvod projevu poděkoval voličům za podporu a vývoj označil za „fenomenální“.

Opět bez pádných důkazů hovořil o snahách ukrást volby, přičemž probíhající sčítání hlasů označil za „podvod na našem národu“. „Je to ostuda,“ uvedl s tím, že hodlá výsledky napadnout i u nejvyššího soudu. Nebylo při tom ihned jasné, o co by se ohlášená stížnost měla opírat.