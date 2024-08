Nebudeme mít zemi, když ji zvolí. Trump rozladěně reagoval na projev Harrisové

Kandidát Republikánské strany byl zjevně rozladěný, když čelil mimo jiné dotazu na růst preferencí demokratky Harrisové. Reagoval na něj nepravdivým tvrzením, že má v průzkumech navrch.

Trump během závěrečného projevu viceprezidentky na předvolebním sjezdu Demokratické strany publikoval desítky příspěvků na své sociální síti Truth Social, v nichž Harrisovou mimo jiné obvinil, že nenávidí Izrael a že způsobila útok teroristického hnutí Hamás ze 7. října.

Bezprostředně po konci jejího vystoupení v Chicagu pak po telefonu živě promluvil do vysílání televize Fox News, kde řekl, že jeho soupeřka ignorovala důležitá témata jako je Čína nebo „invaze“ imigrantů.

Deník The New York Times (NYT) jeho reakci na projev popsal jako nesouvislý „proud vědomí“. Trump v rozhovoru opakoval výroky ze svých mítinků s voliči, zatímco se moderátoři Martha McCallumová a Bret Baier neúspěšně snažili do jeho promluv vstupovat. Nakonec asi po 10 minutách museli Trumpa přerušit, neboť čas pro daný segment vysílání vypršel. Krátce poté Trump zavolal do vysílání televize Newsmax, která podobně jako Fox News patří k médiím nakloněným Republikánské straně.

Exprezident v rozhovorech mimo jiné uvedl, že lidé ve Spojených státech dnes „nemohou podnikat, nikdo si nemůže půjčit peníze“, a opakoval svá nepodložená tvrzení o tom, že cizí země posílají k americko-mexické hranici trestance z vězení a pacienty z psychiatrických léčeben. „Nebudeme mít zemi, když ji zvolí,“ řekl o Harrisové.

Když se jej McCallumová zeptala, jak hodlá reagovat na úspěšný start kampaně v podání jeho soupeřky, Trump její slova odmítl. „Není úspěšná, já jsem úspěšný,“ prohlásil. „Jenom ve vašich očích se jim daří, Martho... Ve většině průzkumů máme navrch,“ pokračoval.

Ve skutečnosti ale exprezident v preferencích nyní mírně zaostává. V průměrech průzkumů, které sestavují různé zdroje včetně deníku NYT, má aktuálně Harrisová náskok o jeden až tři procentní body.

Ve státech USA, které budou pravděpodobně pro celkový výsledek voleb rozhodující, je pak situace zcela vyrovnaná. Pro Trumpa se tak souboj o Bílý dům výrazně zkomplikoval poté, co Harrisová převzala pozici kandidáta demokratů od prezidenta Joea Bidena.