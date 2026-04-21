Odchod z NATO chce hrstka Američanů, většina fandí papežovi, ukázal průzkum

Šestidenní průzkum veřejného mínění ukázal, že pouze 36 procent Američanů schvaluje Trumpovu práci, což je stejný výsledek jako před měsícem. Prezidentova popularita dosáhla vrcholu krátce po jeho uvedení do úřadu 20. ledna 2025. Tehdy ho podporovalo 47 procent voličů.
Trump se ocitl pod tlakem veřejnosti od té doby, co jeho administrativa a Izrael v únoru zahájily válku proti Íránu. Konflikt prudce zvýšil ceny benzinu a zvýšil životní náklady. Americké vojenské údery proti Íránu schvaluje asi 36 procent Američanů. Trumpova popularita v souvislosti s řešením životních nákladů ve Spojených státech činila 26 procent, což je pro něj dosud nejnižší hodnota. Stejné procento respondentů uvedlo, že vojenská operace v Íránu se vyplatila.
Podle průzkumu má mnoho Američanů, včetně některých republikánů, obavy ohledně nálad a bystrosti 79letého prezidenta. Rozpaky budí zejména série výbušných vystoupení.
Pouze 26 procent Američanů uvedlo, že považují Trumpa za „vyrovnaného“. Republikány otázka prezidentova duševního stavu rozděluje. 53 procent ho považuje za vyrovnaného, 46 procent tvrdí opak. Mentální stav lídra USA nejvíce zpochybňují demokraté. Pouze sedm procent ho označilo za vyrovnaného. Přibližně 51 procent Američanů uvedlo, že se Trumpova duševní bystrost za poslední rok „zhoršila“.
Trump se v posledních týdnech projevoval nestabilně. K bombastickým výrokům o vyhlazení íránské civilizace přibyla kritika papeže Lva XIV. za nedostatečný boj proti kriminalitě.
Trumpovy útoky na papeže vzbudily pozornost mimo jiné proto, že Američané mají o hlavě římskokatolické církve obecně lepší mínění než o prezidentovi. Přibližně 60 procent respondentů uvedlo, že mají na papeže Lva příznivý názor, zatímco u Trumpa to bylo 36 procent. Papeže také hodnotili příznivěji než významné demokraty, včetně kalifornského guvernéra Gavina Newsoma a bývalé viceprezidentky Kamaly Harrisové.
Američanům také vadí Trumpova politika v rámci Severoatlantické aliance. Pouze 16 procent Američanů podporuje vystoupení USA z NATO.