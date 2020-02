Trump prý nabízel Assangeovi milost, pokud by očistil Rusko. Naprostá nepravda, reagoval Bílý dům

Londýn Americký prezident Donald Trump zakladateli serveru WikiLeaks Julianu Assangeovi nabízel milost, pokud by řekl, že Rusko nemělo nic společného s únikem e-mailů americké Demokratické strany při předvolební kampani v roce 2016.

V Británii to uvedl svědek během přípravy na soudní slyšení ve věci možného vydání Assange do Spojených států, které začne příští týden. Tento Australan čelí v USA obvinění z téměř dvou desítek trestných činů včetně nezákonného zveřejnění tajných dokumentů.

Assangeův právník uvedl, že existují důkazy, že s takovou nabídkou za Assangem přišel bývalý americký republikánský kongresman Dana Rohrabacher. Ten prý zakladatele WikiLeaks navštívil na ekvádorské ambasádě v Londýně v srpnu 2017 a Assangeovi řekl, že přichází na pokyn od prezidenta. Údajně mu nabízel „milost nebo nějaký jiný způsob, jak se z toho dostat“, pokud by řekl, že Rusko nemělo co do činění s prozrazením e-mailů demokratů.

Tisková mluvčí Bílého domu Stephanie Grishamová o tvrzení Assangeova advokáta řekla, „že je naprosto nepravdivé“. Podle agentury Reuters také uvedla, že prezident Trump Danu Rohrabachera zná jen letmo a ví o něm pouze to, že jde o někdejšího kongresmana. „Je to smyšlená věc a naprostá lež,“ dodala Grishamová a obvinila Demokratickou stranu, že je to její „další mystifikace“.

Před posledními americkými prezidentskými volbami se na veřejnost dostala interní korespondence mezi členy Demokratické strany ukradená ruskými hackery, která ukazovala v nelichotivém světle tehdejší prezidentskou kandidátku demokratů Hillary Clintonovou. Citlivé materiály publikoval server WikiLeaks.

Assangeovi ve Spojených státech hrozí 175 let vězení. Na ekvádorském velvyslanectví se skrýval od června 2012 ve strachu z vydání do USA. Od loňského dubna sedí v londýnské věznici Belmarsh a má před sebou dlouhou právní bitvu. Soudní stání začíná příští pondělí, pak bude pokračovat v květnu.

Portál WikiLeaks se zaměřuje na zveřejňování tajných vládních dokumentů a dalších citlivých a někdy i šokujících dat, například údajů o velkých firmách či o tajných operacích a zabíjení civilistů americkou armádou.