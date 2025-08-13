Americká asociace zahraniční služby (AFSA), odborová organizace zastupující americké diplomaty, odhaduje, že od ledna opustilo své zaměstnání přibližně 25 procent členů zahraniční služby Spojených států, diplomatického sboru spadajícího pod ministerstvo zahraničí. Podle portálu Financial Times škrty vedly k úbytku 1 300 lidí na ministerstvu zahraničí, mezi nimi i odborníků na Rusko a Ukrajinu.
V květnu Trumpova administrativa nechala propustit desítky činitelů Národní bezpečnostní rady Spojených států (NSC), která koordinuje jednotlivé federální úřady a připravuje prezidenty na jednání bezpečnostního významu – jako je právě summit s Putinem na Aljašce.
Financial Times cituje nejmenovaného činitele Bílého domu, podle něhož měl Trump v prvním funkčním období pocit, že NSC blokuje jeho agendu. Stejně jako v případě jiných agentur, i o NSC Bílý dům tvrdí, že se stala příliš robustní, byrokratickou a neefektivní, a je třeba proto přistoupit ke škrtům. Ministerstvo zahraničí uvedlo, že díky reorganizaci bude moci postupovat rychleji.
„Tradiční proces zahraniční politiky Washingtonu vedený NSC se pod touto administrativou do značné míry zhroutil,“ komentuje činitel.
Trump do rozhovorů s Putinem vstupuje i bez náměstka ministra zahraničí pro evropské záležitosti a bez velvyslance v Rusku nebo na Ukrajině. Nemá ani odděleného poradce pro národní bezpečnost. Po propuštění Mikea Waltze se jeho pozice ujal ministr zahraničí Marco Rubio.
„Lze s jistotou říci, že Trump nemá ve svém týmu ani jednoho poradce, který by se vyznal v politice Ruska a Ukrajiny,“ podotýká kariérní diplomat Eric Rubin, jenž během Trumpova prvního funkčního období působil jako velvyslanec USA v Bulharsku.
Podle bývalého Trumpova poradce pro národní bezpečnost Johna Boltona se zdá, že Trump se neradí s nikým z NSC a naslouchá jen svému zvláštnímu zmocněnci Steveu Witkoffovi. Realitní magnát a osobní Trumpův přítel čelí kritice, že nemá žádné diplomatické zkušenosti, při setkáních s Putinem se projevuje nekompetentně a zřejmě i špatně chápe, co mu šéf Kremlu říká, což mate evropské spojence a Kyjev.
„Nemůžete nechat Witkoffa a jeho kolegy improvizovat, protože prostě nemají dostatek znalostí,“ zdůrazňuje Daniel Fried, bývalý velvyslanec USA v Polsku. „Potřebujete někoho, kdo se může podívat na prezidenta, protočit očima a zavrtět hlavou.“
Rychlé uspořádání svědčí o špatné přípravě
Boltona překvapuje, že se summit rychle dohodl krátce poté, co byl Witkoff v Moskvě. Stanice CNN podotýká, že vysoce důležitým setkáním s protivníky USA obvykle předcházejí rozsáhlá jednání o programu a příprava. Bývalý americký prezident Joe Biden před setkáním s Putinem v Ženevě v roce 2021 vedl intenzivní přípravy s nejvýše postavenými poradci a rozebíral možnosti, kudy by se rozhovor mohl ubírat a jaké by mohly být Putinovy kroky. Radil se s i dalšími lídry, kteří měli zkušenosti s šéfem Kremlu, jakým způsobem k němu přistupovat.
Trump se snaží o jiný přístup. Bílý dům označil setkání za „naslouchací“. Podle Rubia americký prezident potřebuje vidět Putina naživo, aby věděl, zda je možné se v mírových rozhovorech pohnout. „Pravděpodobně v prvních dvou minutách budu přesně vědět, zda je možné udělat dohodu či ne,“ řekl sám Trump.
Podle bývalé Trumpovy poradkyně Fiony Hillové, která zprostředkovala Trumpovo a Putinovo setkání v Helsinkách v roce 2018, je šéf Bílého domu příliš fixovaný na osobní interakce namísto diplomatických strategií. Podle ní se na setkání nepřipravuje, podobně se vyjádřil i Bolton.
Existují proto obavy, že Putin jakožto bývalý agent KGB zvyklý manipulovat lidmi si Trumpa omotá kolem prstu. V Helsinkách Trump odmítl zprávy amerických tajných služeb o ruském vměšování do voleb a uvedl, že věří Putinově vyjádření, že Rusko tak nečinilo, čímž šokoval i mnohé republikány.
V Helsinkách se též potkal s Putinem bez svých poradců, jen s překladateli. Bílý dům uvedl, že i na Aljašce plánuje Trump vést s ruským prezidentem soukromý rozhovor, u něhož budou přítomni jen překladatelé.
Hillová nicméně poukazuje na to, že svébytný Trumpův styl jednání může vést k tomu, že Putin nedostane přesně to, co chce. „Putin chce, aby podrobnosti byly vyřešeny později. A Trump není člověk, který se zabývá detaily.“