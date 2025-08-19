Ocitne se v těžké situaci. Trump připustil, že Putin možná nechce dohodu

Autor: ,
  16:19aktualizováno  16:19
Americký prezident Donald Trump dnes vyjádřil naději, že jeho ruský protějšek Vladimir Putin bude usilovat o rychlé ukončení války na Ukrajině. Zároveň ale šéf Bílého domu připustil, že Putin možná dohodu uzavřít nechce. V takovém případě bude podle něj v „těžké situaci“.
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské základně v Anchorage na Aljašce (15. srpna 2025) | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump a ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskyj na...
Americký prezident Donald Trump s lídry evropských zemí a ukrajinským...
Americký prezident Donald Trump s lídry evropských zemí a ukrajinským...
Americký prezident Donald Trump s lídry evropských zemí a ukrajinským...
45 fotografií

„Nemyslím si, že to (mírová dohoda) bude problém, abych k vám byl upřímný. Putina to už unavuje. Všechny to unavuje, ale nikdy nevíte,“ řekl Trump v rozhovoru pořadu Fox & Friends televize Fox News.

„V nadcházejících dvou týdnech se o Putinovi dozvíme... Je možné, že dohodu uzavřít nechce,“ řekl Trump a dodal, že Putin bude v těžké situaci, pokud dohodu nepřijme.

Na dotaz ohledně toho, s jakými bezpečnostními zárukami by Ukrajina mohla počítat, Trump odpověděl, že mimo jiné Francie, Německo a Británie chtějí mít na místě vojáky, a dodal „nemyslím, že to bude problém“.

Na dotaz, zda by v rámci bezpečnostních záruk mohli být na místo vysláni také američtí vojáci, Trump odpověděl, že k tomu rozhodně nedojde. „To vás ujišťuji,“ dodal s tím, že chce zabránit zabíjení. Šéf Bílého domu také podotkl, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bude muset být v jednáních flexibilní a „udělat, co musí“.

Trump v pondělí jednal v Bílém domě s ukrajinským prezidentem Zelenským, s představiteli klíčových evropských zemí a se zástupci Severoatlantické aliance a Evropské unie.

Zelenskyj dal po rozhovorech najevo se souhlas setkáním s Putinem, zřejmě do dvou týdnů. Trump tehdy bez podrobností zmínil americkou účast na připravovaných bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Pondělní schůzku Trump narychlo zorganizoval po svém pátečním rokování s Putinem na Aljašce.

Vstoupit do diskuse

Recenze

Nejvíc blbosti uvázne v románech. Není tedy lepší psát povídky, jak naznačuje kniha Kjella Askildsena?

Češi vstoupí do příštího MS soubojem s Dánskem, skupinu uzavřou s Kanadou

Zelenskyj dal Trumpovi golfovou hůl od vojáka. Dostal klíče od Bílého domu

Úhel pohledu

Jak Palestincům pomůže, když aktivisté poničí obraz nebo pár britských letounů?

Putin by mohl přijet do Ženevy, navrhuje Macron. Švýcarský ministr zaručil imunitu

Územní změny jsou nutná součást dohod, míní Lavrov před setkáním hlav států

Když jsem zjistil krádež milionů, klesla mi brada, říká lékař Barták. Viní advokáta

Úhel pohledu

Zbrojení jako náboženství úpadku. Už nejsme dědicové Masaryka a Čapka, ale správci skladu s municí

Za čtyři minuty poděkoval jedenáctkrát. Zelenskyj se snažil nezopakovat fiasko

Řehka v kampani STAN? Jeho partnerka poslankyně po dotazech upravila fotky

Názor

Blažek šílí strachy a ODS s ním. Bojí se, že policie zásadně ovlivní volby, jako v roce 2013

Premium

Evropa uklidnila bláznivého krále. Trump povzbudil Kyjev i kontinent, píše tisk

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.