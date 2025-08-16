Slovenský premiér Robert Fico řekl, že summit odstartoval standardizaci vztahů mezi USA a Ruskem. K podobnému kroku vyzval Fico i Evropskou unii, cesta podle něj nevede prostřednictvím sankcí či osočování ruského politického vedení.
Předseda slovenské vlády schůzku na Aljašce označil za zahájení životně důležitého procesu. „Nejbližší dny ukážou, zda největší hráči v unii tento proces podpoří a budou vést ukrajinský konflikt k rychlému konci, nebo bude pokračovat neúspěšná evropská strategie pokusit se oslabit Rusko přes tento konflikt až neuvěřitelnou finanční, politickou či vojenskou pomocí Kyjevu,“ řekl Fico, jehož nynější vláda po předloňském nástupu do úřadu zastavila vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob.
Podle Fica válka na Ukrajině má své historické kořeny a je třeba rovnocenně hovořit o bezpečnostních zárukách jak pro Ukrajinu, tak pro Rusko.
Potřebu řešit příčiny konfliktu na Ukrajině v minulosti opakovaně zmiňovali politici Ruska, které vojensky napadlo sousední zemi v únoru 2022. Fico v minulosti opakovaně kritizoval přístup EU k rusko-ukrajinskému konfliktu a například tvrdil, že Ukrajina byla zneužita ve snaze oslabit Rusko.
Putin nemá zájem o mír, míní Korčok
Odlišně hodnotil výsledek schůzky Trumpa s Putinem bývalý šéf slovenské diplomacie a člen vedení nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko Korčok.
„Nepodařilo se dosáhnout ani jen příměří, což je opakovaným důkazem nezájmu Vladimira Putina o mír. Putin chce nadále válku a chce zásadní změnu bezpečnostního uspořádání v Evropě. Jediné, co na něj může platit, je jednota Evropy a USA a maximální podpora Ukrajiny,“ uvedl Korčok. Dodal, že USA by měly změnit svůj vstřícný přístup k Rusku.
Bývalá slovenská vláda, jejímž členem byl také Korčok, po ruské invazi na Ukrajinu pomáhala Kyjevu i dodávkami vojenského materiálu a techniky.
Svět je bezpečnějším místem, míní Orbán
K summitu se už vyjádřil také maďarský premiér Viktor Orbán. Svět je po schůzce amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem na Aljašce bezpečnějším místem, napsal v sobotu Orbán. Obě velmoci podle něj přestaly s ničením vzájemné spolupráce.
„Léta jsme sledovali, jak dvě největší jaderné mocnosti ničí rámec své spolupráce a posílají si vzkazy,“ napsal Orbán. „Tomu je nyní konec. Svět je dnes bezpečnějším místem než včera,“ dodal.
Maďarský premiér, který čelí kritice za svůj příklon k Putinovi navzdory tři a půl roku trvající rozsáhlé ruské invazi na Ukrajinu, tento týden uvedl, že Rusko válku proti Ukrajině vyhrálo a zbývá otázka, kdy to Západ podporující Ukrajince uzná. Evropa podle maďarského premiéra promeškala příležitost jednat s Putinem, když byl u moci americký prezident Joe Biden, a nyní jí hrozí, že o její budoucnosti bude rozhodnuto bez její účasti.
Pellegrini vidí posun, zejména v pozvánce pro Ukrajinu
Slovenský prezident Pellegrini označil setkání prezidentů USA a Ruska za významný mezinárodní krok na cestě k hledání trvalého a udržitelného míru na Ukrajině.
„Ačkoliv nepřineslo konkrétní výsledky, za nejdůležitější považuji, že se uskutečnilo a otevřelo dveře k dalším jednáním, a to i s přímou účastí Ukrajiny,“ uvedl Pellegrini, který byl před loňským složením prezidentského slibu předsedou menší vládní strany Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD).
„Jeden summit nemohl ukončit válku na Ukrajině. Vždy je ovšem lepší jednat, komunikovat a hovořit mezi sebou, než bojovat a zabíjet se, proto je důležité, že k summitu na Aljašce došlo,“ napsal na sociální síti slovenský ministr vnitra a nynější šéf Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok.
Předseda nejmenší vládní strany SNS Andrej Danko uvedl, že schůzka Trumpa s Putinem je příležitostí pro mír na Ukrajině, Evropa a EU by podle něj při dalších jednáních neměly zůstat stranou.
Trump se s Putinem sešel v noci na sobotu SELČ v Anchorage. Summit patrně nepřinesl žádné konkrétní výsledky. Dohoda o příměří na Ukrajině, které podporuje Kyjev, ale Moskva ho odmítá bez splnění svých podmínek, oznámena nebyla. Mnoho komentátorů a médií summit hodnotí jako Putinův úspěch.