„Bereme to docela klidně. Zaprvé, Trump má obecně dost drsný styl vyjadřování,“ řekl Peskov podle agentury Interfax. „Přistupujeme k tomu klidně. Počítáme s pokračováním našeho dialogu s Washingtonem a našeho zaměření na nápravu těžce poškozených vzájemných vztahů,“ dodal.

Peskov podle agentury reagoval na „nedávná prohlášení“ amerického prezidenta, která ruská agentura nijak neupřesnila. Trump o den dříve prohlásil, že není spokojený s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, protože zabíjí mnoho lidí a Spojeným státům navíc „servíruje spoustu keců“, i když se neustále tváří velmi mile, ale „jsou to nakonec jen plané řeči“. Trump to řekl novinářům na zasedání svého kabinetu.

Americký prezident v loňské předvolební kampani sliboval, že Putinem vyvolanou válku ukončí první den ve funkci, také připustil, že se to ukázalo výrazně složitější.

V poslední době je Trump k Putinovi kritičtější, a naopak o něco vstřícnější k ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, kterého v minulosti dokonce obviňoval z rozpoutání války. Trump v úterý ocenil odvahu Ukrajinců a zároveň poznamenal, že mají od Spojených států ty nejlepší zbraně, jaké kdy byly vyrobené. Šéf Bílého domu také potvrdil, že schválil další dodávky obranných zbraní pro východoevropskou zemi.

S Putinem hovořil Trump naposledy minulý týden ve čtvrtek a následně prohlásil, že ho rozhovor s jeho ruským protějškem zklamal, protože nepřinesl žádný pokrok. „Je to velmi těžká situace. Říkal jsem vám, že jsem velmi nespokojený ze svého rozhovoru s prezidentem Putinem. Chce jít až do konce, jen dál zabíjet lidi, není to dobré,“ poznamenal pak v pátek. Naznačil také, že by mohl zpřísnit sankce proti Rusku.

Peskov uvedl, že Kreml si je vědom přání Washingtonu rychle vyřešit ukrajinský konflikt, ale to se nedaří kvůli složitosti problému. „Tady nejsou rozpory, tady je přání (USA) vyřešit problém politickými a diplomatickými prostředky a učinit tak velice rychle. Ale komplikovanost problému to neumožňuje,“ míní Peskov.

Mluvčí připomněl předchozí dvě kola přímých rusko-ukrajinských rozhovorů, a zdůraznil, že Moskva počítá s třetím kolem, na kterém by se jednalo o ruských požadavcích na ukončení války. To by prý bylo i v zájmu Ukrajiny, protože ruská vojska každým dnem pronikají hlouběji do ukrajinského území, a tak se Kyjev musí smiřovat s novými skutečnostmi. „Ale to taky bude složitý proces, který se neodehraje během jedné noci či jednoho dne,“ předpověděl. Ruská vojska dobyla vesnici Tolstoj v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny, oznámilo dnes ruské ministerstvo obrany.