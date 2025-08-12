Trump na pondělní tiskové konferenci mluvil o tom, že kvůli vysoké kriminalitě ve Washingtonu je nutné podřídit tamní policii kontrole federální vlády a vyslat Národní gardu, aby obnovila právo a pořádek. „Je pro mě trapné tu být. Jedu vidět Putina. Jedu v pátek do Ruska. Nelíbí se mi tu být a říkat, jak nebezpečné, špinavé a nechutné toto kdysi krásné hlavní město je.“
Že pojede do Ruska, Trump na tiskové konferenci zmínil ještě jednou. Zároveň nicméně prohlásil, že je od od Putina uctivé, že míří do Ameriky, je tudíž možné, že se pouze přeřekl. Moskva už dříve uvedla, že Trumpa pozvala do Ruska. A Aljaška byla ruská do roku 1867, což mohlo Trumpa zmást.
Šéf Bílého domu uvedl, že Zelenskyj na summit není pozvaný. Chtěl by ovšem, aby se i on s Putinem později setkal.
„K výměně území dojde“
Trump opětovně naznačil, že za válku může právě ukrajinský prezident. „Se Zelenským vycházím dobře, ale nesouhlasím s tím, co udělal, velmi, velmi silně nesouhlasím. Tato válka se nikdy neměla stát,“ řekl Trump. „Trochu mě zlobí, že Zelenskyj řekl,,musím získat ústavní souhlas’,“ dodal s jasnou narážkou na jeho slova, že ústava Ukrajiny znemožňuje vzdání se ukrajinského území.
„Má souhlas k tomu, aby šel do války a všechny zabil, ale potřebuje souhlas k výměně území. Protože k nějaké výměně území dojde,“ uvedl Trump s tím, že to bude pro „dobro Ukrajiny“, ale bude tam i něco špatného a žádná strana nebude zcela spokojena.
Trump zároveň vyzdvihl ruské vojenské schopnosti. „Rusko je válečný národ. To je, co dělají, válčí ve spoustě válek. Můj přítel mi řekl, že Rusové jsou tvrdí, protože pokračují v bojích. Porazili Hitlera, tak jako my. Porazili Napoleona. Dělají to už dlouho,“ prohlásil americký prezident.
Pokračoval, že se zeptal „velmi, velmi chytrého muže“, maďarského premiéra Viktora Orbána, zda Ukrajina může Rusko porazit. Premiér, kterého Trump mylně označil za hlavu Maďarska, se na něj prý podíval s výrazem „Co to je za hloupou otázku?“.
„Čína tě porazí skrze obchod, Rusko prostřednictvím války,“ citoval Trump Orbána s tím, že to je „velmi zajímavé prohlášení“. Následně ale zdůraznil, že jeho Čína obchodně neporazila.
Trump nicméně možná nevědomky připustil, že ruské válečné schopnosti mají rezervy. „Na dálnici by byly (ruské tanky) za čtyři hodiny v Kyjevě. Nějaký ruský generál ale učinil brilantní rozhodnutí jet skrze zemědělskou půdu. A uvázli v bahně,“ uvedl Trump. „Nevím, kdo ten generál byl, ale jak znám Vladimira, už pravděpodobně není nikde poblíž,“ řekl šéf Bílého domu, čímž vyvolal smích amerického ministra obrany Petea Hegsetha.