USA slíbily před schůzkou Trumpa a Putina konzultace s Evropou, řekl Tusk. Cítí obavy

  12:58
Spojené státy se zavázaly, že ještě před páteční schůzkou amerického a ruského prezidenta Donalda Trumpa a Vladimira Putina budou konzultovat svůj postoj s evropskými partnery, uvedl polský premiér Donald Tusk. Zdůraznil, že Kyjev musí být zapojen do jakéhokoliv jednání o ukončení války Ruska proti Ukrajině, ale připustil, že před americko-ruským summitem cítí směs obav a nadějí.

Na tento pátek se chystá osobní setkání Putina s Trumpem na Aljašce a Kyjev se obává, že oba vůdci by se mohli pokusit diktovat podmínky ukončení ruské války proti Ukrajině, trvající již 3,5 roku.

Zástupci Kyjeva zatím na schůzku pozváni nebyli. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varuje, že jakékoli rozhodnutí bez účasti Ukrajiny bude řešením proti míru a že Ukrajinci nevydají svou zemi okupantům.

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin na summitu v Helsinkách (16. července 2018)
Polský premiér Donald Tusk (6. srpna 2025)
Francouzský prezident Emmanuel Macron, britský premiér Keir Starmer, německý kancléř Friedrich Merz a polský premiér Donald Tusk na společné tiskové konferenci s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským (10. května 2025)
Americký prezident Donald Trump a předsedkyně EK Ursula von der Leyenová oznámili uzavření celní dohody. (27. července 2025)
„Rusko válku protahuje, a proto si zaslouží silnější globální tlak. Rusko odmítá zastavit zabíjení, a proto nesmí získat žádné odměny ani výhody. A to není jen morální postoj – je to racionální postoj. Ústupky vraha nepřesvědčí,“ uvedl Zelenskyj.

„Nepřijmeme ruské podmínky, které předpokládají pouze okupaci ukrajinského území,“ řekl Tusk novinářům s odvoláním na společné stanovisko s francouzským prezidentem, německým kancléřem, britským ministerským předsedou, italskou premiérkou a finským prezidentem.

„Evropa zůstává jednotná ve svém přístupu k budoucím jednáním a jejich výsledkům. Rusko si musí být vědomo toho, že státní hranice nemůže měnit silou. Válka, kterou Rusko rozpoutalo, mu nemůže přinést prospěch jen proto, že je agresorem,“ dodal podle serveru Onet.

„Neříkám to jen proto, že Ukrajina potřebuje podporu. Říkám to hlavně proto, že se to týká i bezpečnosti Polska,“ poznamenal Tusk. I kdyby došlo k dohodě o míru na Ukrajině, Rusko bude podle něj v nejbližších letech představovat ohrožení Polska. „Proto nesmíme připustit, aby Rusko z konfliktu vyšlo přesvědčeno, že může beztrestně porušovat hranice, a svět k tomu přivolí,“ zdůraznil. Polský premiér také pokládá za důležité, aby o osudech světa nerozhodovaly jen velmoci, ale také dotčené země, v tomto případě Ukrajina.

Minulý pátek Trump oznámil, že se setká s Putinem na Aljašce. V sobotu vůdcové Británie, Francie, Německa, Itálie, Polska a Finska a také šéfka Evropské komise vydali společné stanovisko, ve kterém uvítali Trumpovo úsilí ukončit válku, ale zdůraznili, že je nezbytné vyvíjet tlak na Moskvu a Kyjevu poskytnout bezpečnostní záruky.

