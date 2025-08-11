USA slíbily před schůzkou Trumpa a Putina konzultace s Evropou, řekl Tusk. Cítí obavy

Na tento pátek se chystá osobní setkání Putina s Trumpem na Aljašce a Kyjev se obává, že oba vůdci by se mohli pokusit diktovat podmínky ukončení ruské války proti Ukrajině, trvající již 3,5 roku.
Zástupci Kyjeva zatím na schůzku pozváni nebyli. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varuje, že jakékoli rozhodnutí bez účasti Ukrajiny bude řešením proti míru a že Ukrajinci nevydají svou zemi okupantům.
„Rusko válku protahuje, a proto si zaslouží silnější globální tlak. Rusko odmítá zastavit zabíjení, a proto nesmí získat žádné odměny ani výhody. A to není jen morální postoj – je to racionální postoj. Ústupky vraha nepřesvědčí,“ uvedl Zelenskyj.
„Nepřijmeme ruské podmínky, které předpokládají pouze okupaci ukrajinského území,“ řekl Tusk novinářům s odvoláním na společné stanovisko s francouzským prezidentem, německým kancléřem, britským ministerským předsedou, italskou premiérkou a finským prezidentem.
„Evropa zůstává jednotná ve svém přístupu k budoucím jednáním a jejich výsledkům. Rusko si musí být vědomo toho, že státní hranice nemůže měnit silou. Válka, kterou Rusko rozpoutalo, mu nemůže přinést prospěch jen proto, že je agresorem,“ dodal podle serveru Onet.
„Neříkám to jen proto, že Ukrajina potřebuje podporu. Říkám to hlavně proto, že se to týká i bezpečnosti Polska,“ poznamenal Tusk. I kdyby došlo k dohodě o míru na Ukrajině, Rusko bude podle něj v nejbližších letech představovat ohrožení Polska. „Proto nesmíme připustit, aby Rusko z konfliktu vyšlo přesvědčeno, že může beztrestně porušovat hranice, a svět k tomu přivolí,“ zdůraznil. Polský premiér také pokládá za důležité, aby o osudech světa nerozhodovaly jen velmoci, ale také dotčené země, v tomto případě Ukrajina.
Minulý pátek Trump oznámil, že se setká s Putinem na Aljašce. V sobotu vůdcové Británie, Francie, Německa, Itálie, Polska a Finska a také šéfka Evropské komise vydali společné stanovisko, ve kterém uvítali Trumpovo úsilí ukončit válku, ale zdůraznili, že je nezbytné vyvíjet tlak na Moskvu a Kyjevu poskytnout bezpečnostní záruky.